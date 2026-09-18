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Тялото на жена е извадено от морето в Бургас, разследват версия за самоубийство

Тялото на жена е извадено от морето в Бургас, разследват версия за самоубийство
БТА

Загиналата е 75-годишна местна жителка, личните ѝ вещи са открити край вълнолома

Тялото на 75-годишна жена е извадено от морето в района на Моста в Бургас късно снощи. Сигналът за инцидента е подаден в полицията минути преди 23:00 часа, а информацията е потвърдена от Областната дирекция на МВР.

При огледа е установена самоличността на загиналата - 75-годишна местна жителка. Личните ѝ вещи са открити в близост до вълнолома. На този етап водещата версия, по която работят криминалистите, е самоубийство.

След изваждането от водата тялото е транспортирано в Окръжната болница в Бургас, където ще бъде извършена съдебномедицинска аутопсия.

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