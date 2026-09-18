Тялото на жена е извадено от морето в Бургас, разследват версия за самоубийство
Загиналата е 75-годишна местна жителка, личните ѝ вещи са открити край вълнолома
Тялото на 75-годишна жена е извадено от морето в района на Моста в Бургас късно снощи. Сигналът за инцидента е подаден в полицията минути преди 23:00 часа, а информацията е потвърдена от Областната дирекция на МВР.
При огледа е установена самоличността на загиналата - 75-годишна местна жителка. Личните ѝ вещи са открити в близост до вълнолома. На този етап водещата версия, по която работят криминалистите, е самоубийство.
След изваждането от водата тялото е транспортирано в Окръжната болница в Бургас, където ще бъде извършена съдебномедицинска аутопсия.