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Откриха 82-годишна жена с деменция след 12 часа в неизвестност в Пернишко

Откриха 82-годишна жена с деменция след 12 часа в неизвестност в Пернишко
БТА

Жената е намерена жива и в добро здравословно състояние край дома си

Успешно е приключила издирвателната акция за 82-годишна жена от радомирското село Долна Диканя, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Тя е била в неизвестност в продължение на 12 часа.

Жената, която е с деменция, е открита в добро здравословно състояние. Тя е напуснала дома си около 14:00 часа.

Сигналът за изчезването ѝ е подаден в полицията снощи около 22:17 часа от нейния син. По думите му от момента, в който е излязла от дома, не е имало информация за местонахождението ѝ.

Първоначално близките на жената предприели самостоятелно търсене в района, но след като не я открили, се обърнали за помощ към полицията. Под ръководството на директора на ОДМВР - Перник старши комисар Павел Млеканов веднага била организирана издирвателната акция.

В нея участвали служители на ОДМВР - Перник, РУ - Радомир, РСПБЗН - Радомир и Гранично полицейско управление - Трън.

В издирването са включени дронове, термокамери и уреди за нощно виждане, с които е претърсен районът. Около 02:30 часа, след масираното търсене, жената е намерена сред храсти в близост до дома си. Тя е била във видимо добро здравословно състояние.

След това жената е откарана в Спешния център за медицински преглед. Медицинският екип я е прегледал, след което тя е предадена на близките си.

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