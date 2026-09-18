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Пеевски отрича да е пътувал с пари от "дружество-касичка" и се закани да съди Демерджиев

Пеевски отрича да е пътувал с пари от "дружество-касичка" и се закани да съди Демерджиев
Снимка: БТА

Лидерът на ДПС твърди, че той и семейството му били платили полетите

Председателят на ДПС Делян Пеевски отрече твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, свързани с неговите полети, и заяви, че ще сезира прокуратурата за казаното от него.

Всичко това, което изговориха днес, са измислици. Поредният епизод на Демерджиев Pictures. Измислици, измислици, измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, в което ме набеди Иван Демерджиев. Имам документи за всичко“, заяви Пеевски.

Той категорично отхвърли твърденията, че неговите полети са били плащани с публични средства. „Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога и по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки“, каза лидерът на ДПС.

Спорът около пътуванията на Пеевски се разрази през юли, когато Демерджиев представи в парламента данни от проверка на ГДБОП. По думите му за периода от 2018 г. насам Пеевски е осъществил 227 полета от София, като 181 от тях са били с частни самолети. Демерджиев посочи обща стойност от около 1,8 млн. евро и заяви, че се проверява кой е плащал за полетите и на какво основание.
Сред изнесените данни беше и информация за съвместно пътуване на Пеевски и Десислава Атанасова до Дубай на 5 април 2024 г. По това време Атанасова е била избрана за конституционен съдия и четири дни по-късно е встъпила в длъжност. Атанасова обаче отрече да е пътувала с Пеевски с частен самолет, като заяви, че на същата дата е пътувала до Истанбул с граждански полет и представи удостоверение от МВР за полета си. 
ДПС оспори начина, по който е била получена и използвана информацията за пътуванията. Партията сезира прокуратурата, като постави въпроса за достъпа до данните от международната PNR система. Впоследствие МВР внесе в Народното събрание справка с имената на лица, свързани с полетите на Пеевски, като документът бе изготвен въз основа на информация, събрана от ГДБОП.

По повод днешните твърдения на Демерджиев Пеевски заяви още, че не знае откъде са данните, но предположи, че те идват от хора, свързани с вътрешния министър. „Тези данни не мога да кажа откъде идват - вероятно от Демерджиев Pictures и лунатика шеф на НСБОП, неговата дясна ръка, в тяхното малко спретнато ОПГ“, каза той.

Пеевски коментира и обявените от правителството мерки срещу високите цени на горивата. По думите му те не са достатъчни. „Ще го видим, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека видим ефекта и хората ще кажат мнението си“, заяви председателят на ДПС.

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