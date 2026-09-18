Мъж нападна шофьор на автобус от градския транспорт във Варна

36-годишен мъж от София, известен на органите на реда, е задържан след конфликт с водач на автобус от градския транспорт във Варна. Случаят е от четвъртък сутринта.

При проверката мъжът бил установен като нередовен пътник. След забележка от страна на водача последвало пререкание, по време на което софиянецът отправил заплахи към шофьора, а впоследствие го ударил по ръцете.

Служители на Трето районно управление се намесили на място и прекратили конфликта, предотвратявайки по-нататъшното му разрастване.

По случая е образувано досъдебно производство заради хулиганските действия на мъжа. Работата по случая продължава.