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Титуляр на Германия се контузи преди мача с България на Евроволей 2026

Титуляр на Германия се контузи преди мача с България на Евроволей 2026

Разпределителят Йоханес Тиле остава извън сметките

Германия ще бъде без основния си разпределител Йоханес Тиле в осминафиналния мач с България от Евроволей 2026. Той е с счупване на метатарзална кост и се очаква да не играе между шест и осем седмици. Най-вероятно Тиле е получил травмата в последния двубой от груповата фаза. Германците претърпяха поражение от Франция с 0:3.

България е сред най-резултатните отбори на ЕвроВолей 2026

Метатарзалните свързват пръстите с останалата част на стъпалото, а фрактурата е една от най-честите контузии във волейбола. Йоханес Тиле е играч на полския Олщин.

„Съжалявам за момчетата, защото не мога да продължа да ги подкрепям. Чувствах, че сме в невероятна форма, но съм сигурен, че колегите ми все още могат да постигнат велики неща на този Европейски шампионат“, сподели Тиле.

 

 

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