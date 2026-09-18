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Любомир Николов: Работим по над 900 сигнала за корупционни престъпления

Любомир Николов: Работим по над 900 сигнала за корупционни престъпления
БТА

1 от случаите е за 4 дружества, които печелят 99,5% от всички поръчки, свързани с изграждане на мантинели, каза Николов

МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления. 500 от тях са свързани с нарушения на Закона за обществените поръчки. Това обяви на брифинг в Министерския съвет (МС) изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов по повод предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Той посочи, че един от случаите е за четири дружества, които печелят 99,5% от всички поръчки, свързани с изграждане и монтажа на мантинели.

Тези дружества привидно създават кръг, в който те се явяват конкуренти, обясни Николов.

"След обследване в МВР и в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е установено, че това са свързани дружества с едни и същи собственици или със собственици в роднински отношения", посочи Николов.

"Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 милиона евро", съобщи Николов. През 2020 г. едно от тях, участвало в обществените поръчки, е закупило самолет на стойност 36 милиона лева. С този самолет лице с имунитет, лидер на политическа партия, е осъществило 36 полета, заяви още и.ф. главен секретар. Той добави, че самолетът е бил прехвърлен на малтийско дружество, поради което е изисквана информация и от малтийските служби. Установено, че са издадени 36 фактури на обща стойност 5 милиона, платени от фирмата собственик на летателното средство, поясни Николов.

Извършихме проверка на декларациите на лицето – депутат и лидер на политическа партия, съобщи и.ф. главен секретар на МВР. По думите му, тези разходи не са декларирани нито като разходи за транспорт, нито като подарък за осъществяване на въпросните полети.

Любомир Николов обяви, че днес на прокуратурата ще бъде предоставена информацията от Главната дирекция „Националната полиция“ и от Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ с оглед „данни за извършено престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс“. 

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че ще бъдат ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери, както и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията.

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