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Бившият зам-кмет на София Надежда Бобчева пое чистотата на Варна

Бившият зам-кмет на София Надежда Бобчева пое чистотата на Варна
Снимка: БТА

В политическите среди обаче неофициално се коментираше, че кметът Васил Терзиев я е освободил заради незадоволителни резултати около кризата с боклука и забавените обществени поръчки за сметосъбиране

Надежда Бобчева, която до март изпълняваше функцията на зам.-кмет на София по екологията, официално поема същия ресор в община Варна. Тя се присъединява към администрацията на кмета Благомир Коцев, който ще разчита на нейния опит за преодоляване на дългогодишните проблеми с чистотата в морската столица.

При оттеглянето си от Столичната община Бобчева декларира, че решението е лично нейно. В политическите среди обаче неофициално се коментираше, че кметът Васил Терзиев я е освободил заради незадоволителни резултати около кризата с боклука и забавените обществени поръчки за сметосъбиране.

На новата си позиция във Варна Бобчева ще се сблъска с подобни предизвикателства — макар да няма криза от софийския мащаб, струпването на отпадъци около контейнерите е ежедневие, а местната власт е в процес на подготовка на нова обществена поръчка за сметопочистване.

Професионалният път на Бобчева в местното самоуправление започва от Силистра, където последователно е била общински служител и общински съветник.

Нейното назначение е част от продължаващите кадрови рокади в екипа на Благомир Коцев в началото на последната година от неговия мандат. До момента постовете си на заместник-кметове са напуснали Диан Иванов, Христо Рафайлов, Илия Коев, Димитър Кирчев и Павел Попов. Единствено при Попов раздялата беше безконфликтна, тъй като той стана народен представител, докато при останалите бяха отчетени сериозни двустранни разминавания с кмета.

След новите промени в ръководния екип на Варна, освен Надежда Бобчева, като заместник-кметове остават София Колева, Снежана Апостолова, Пламен Китипов, Кирил Симеонов и Владимир Димитров.

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