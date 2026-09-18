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Икономика

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар
БТА

Това ще е дванадесетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар през 2026 г.

Министерството на финансите ще предложи за продажба на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 5 години на стойност 150 млн. евро на аукцион, насрочен за 28 септември, пише в сайта на Българската народна банка (БНБ).

Предложеното количество ще е от емисия № BG 20 301 26 119.

Това ще е дванадесетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар тази година, сочи справка в данните на Министерството на финансите. Досега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1,605 млрд. евро на вътрешния пазар и дълг в размер на 2,5 млрд. евро чрез международните капиталови пазари.

Според Закона за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.

Финансовият министър Гълъб Донев коментира пред журналисти по-рано през тази седмица, че България вероятно ще излезе още веднъж на международните капиталови пазари до края на годината.

Би трябвало да излезем с нова емисия външен дълг до края на годината. Знаете, че не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг“, каза той.

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