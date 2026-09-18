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Икономика

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата
Pixabay

В същото време анализаторите следят внимателно изявленията на представителите на централната банка за бъдещата посока на лихвените проценти

Курсът на еврото отчете минимален ръст по време на сутрешната междубанкова сесия на борсата във Франкфурт, информират водещи германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се покачи с 0,02 на сто, достигайки стойност от 1,148 долара. Това движение последва вчерашното решение на Европейската централна банка (ЕЦБ), която определи официален референтен курс от 1,1481 долара за едно евро.

Минималните колебания на валутния пазар отразяват изчакването на инвеститорите преди следващите макроикономически данни за еврозоната. В същото време анализаторите следят внимателно изявленията на представителите на централната банка за бъдещата посока на лихвените проценти.

На останалите пазари еврото демонстрира леко отстъпление: спрямо швейцарския франк валутата се понижи с 0,01 на сто до 0,947 шв. франка, а в сблъсъка с британската лира загуби 0,05 на сто, понижавайки се до ниво от 0,859 бр. лири.

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