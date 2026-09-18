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Гръцката полиция разби престъпна група, правила телефонни измами с изкуствен интелект

Гръцката полиция разби престъпна група, правила телефонни измами с изкуствен интелект
Pixabay

При последвалото обаждане до роднината те са записвали и копирали гласовите му характеристики, след което софтуерът ги е възпроизвеждал

Гръцката полиция неутрализира организирана престъпна мрежа, която е използвала изкуствен интелект за извършване на телефонни измами, съобщава телевизия „Скай“, цитирано по БТА.

При специализирана операция в атинското предградие Неа Йония са арестувани двама души в момент на получаване на златни накити и ценности на стойност 30 000 евро. Органите на реда разследват съпричастността на още четирима души.

Според полицейския доклад престъпната група е стартирала дейността си в началото на юли 2026 г. и е притежавала строго разпределена йерархия. Структурата е включвала лидери, оператори за директна телефонна връзка с таргетираните граждани и куриери, отговарящи за прибирането на паричните суми.

Разследването разкрива, че престъпниците са прилагали технология за клониране на глас, базирана на изкуствен интелект, за да имитират роднини на жертвите. Схемата е протичала на няколко етапа: при първия разговор извършителите са съобщавали за измислен спешен инцидент. Ако потенциалната жертва се усъмнявала, измамниците са изисквали телефонния номер на неин близък под предлог да го информират.

При последвалото обаждане до роднината те са записвали и копирали гласовите му характеристики, след което софтуерът ги е възпроизвеждал. При финалния контакт жертвата е била подвеждана с генерирания от алгоритъма глас.

По предварителни оценки на разследващите органи общата стойност на генерираните щети от измамната схема надхвърля 1 милион евро.

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