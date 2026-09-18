Димитър Стоянов: Нужни са пари за антидрон системи и за видеонаблюдение

На заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет беше изнесен Доклад за стратегическите обекти, включително и от състава на Министерството на отбраната. В него бяха включение състоянието, охраната, антидронзащитата. Това заяви военният министър Димитър Стоянов след заседанието на Съвета по сигурността към МС.

"Моят доклад пред Съвета акцентира, че има нужда от финансиране за закупуване на антидрон системи. Нужно е целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, за съвременна охрана. Средствата са нужни за модернизиране на процеса на охрана на формированията от състава на Министерството на отбраната", заяви Стоянов.

Той допълни, че се обсъждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили за антидрон защита. "Охраната на страната е обектова, а не цялостна. Преговаряме с фирмата, която е подала оферти по програмата SAFE. Идеята ни е до края на годината да има приключени договори. Системите ще са във военните формирования извън населените места", поясни Стоянов.

Таралеж припомня - в четвъртък от ДБ внесоха законопроект с искане да бъде изяснена собствеността на обекти на ДАНС и стратегически обекти, които по думите им, били с фиктивни собственици, зад които стои бизнесменът Христо Ковачки.