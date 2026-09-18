Новини
Търси
Подкаст
Политика

Димитър Стоянов: Нужни са пари за антидрон системи и за видеонаблюдение

Димитър Стоянов: Нужни са пари за антидрон системи и за видеонаблюдение
Снимка: БТА

Нужни са средства за модернизиране на охраната на армейски обекти, заяви министърът

На заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет беше изнесен Доклад за стратегическите обекти, включително и от състава на Министерството на отбраната. В него бяха включение състоянието, охраната, антидронзащитата. Това заяви военният министър Димитър Стоянов след заседанието на Съвета по сигурността към МС.

"Моят доклад пред Съвета акцентира, че има нужда от финансиране за закупуване на антидрон системи. Нужно е целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, за съвременна охрана. Средствата са нужни за модернизиране на процеса на охрана на формированията от състава на Министерството на отбраната", заяви Стоянов.

Той допълни, че се обсъждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили за антидрон защита. "Охраната на страната е обектова, а не цялостна. Преговаряме с фирмата, която е подала оферти по програмата SAFE. Идеята ни е до края на годината да има приключени договори. Системите ще са във военните формирования извън населените места", поясни Стоянов.

Таралеж припомня - в четвъртък от ДБ внесоха законопроект с искане да бъде изяснена собствеността на обекти на ДАНС и стратегически обекти, които по думите им, били с фиктивни собственици, зад които стои бизнесменът Христо Ковачки.

Още по темата

Даниел Тонков пред Таралеж: В охранителния бранш тенденцията е към автоматизация

Даниел Тонков пред Таралеж: В охранителния бранш тенденцията е към автоматизация

Румен Миланов: Ивайло Калушев не е бил сътрудник на ДАНС, каква информация би предоставял той

Румен Миланов: Ивайло Калушев не е бил сътрудник на ДАНС, каква информация би предоставял той

Бившият шеф на ГДБОП: И Украйна, и Русия са рискове за националната ни сигурност

Бившият шеф на ГДБОП: И Украйна, и Русия са рискове за националната ни сигурност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Току-що
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 2 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 4 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 12 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 12 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 14 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 15 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 17 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 24 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 30 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 32 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 34 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 45 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 48 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 52 минути