Новини
Търси
Подкаст
Политика

ЦИК с важен срок за българите в чужбина преди президентските избори

ЦИК с важен срок за българите в чужбина преди президентските избори

Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на президентските избори на 25 октомври, могат да подадат заявление до 29 септември включително

Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на президентските избори на 25 октомври, могат да подадат заявление до 29 септември включително. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено по два основни начина – на хартия чрез българските дипломатически и консулски представителства или електронно през официалната интернет страница на ЦИК.

При електронно подаване крайният срок е 24:00 часа българско време на 29 септември.

Подадените заявления имат значение както за определянето на местата, на които ще бъдат разкрити избирателни секции зад граница, така и за съставянето на избирателните списъци.

За образуването на секция на конкретно място извън страната са необходими най-малко 40 заявления, освен в случаите, предвидени в Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

Гражданите, чиито заявления са потвърдени, ще бъдат включени в съответния списък за гласуване извън страната. Така в изборния ден няма да се налага да попълват допълнителна декларация по образец.

До 3 октомври ЦИК трябва да определи окончателно местата в отделните държави, в които ще бъдат образувани секции, както и техния брой.

Президентските избори в България са насрочени за 25 октомври 2026 г. Подготовката на вота вече е в ход, като ЦИК прие и правилата за машинното гласуване.

Електронното заявление за гласуване зад граница е достъпно на сайта на ЦИК.

Още по темата

ЦИК: 12 800 машини са предвидени за президентския вот

ЦИК: 12 800 машини са предвидени за президентския вот

14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

13 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК за вота на 25 октомври

13 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК за вота на 25 октомври

След 8000 км с мотоциклет: французойка пострада при сблъсък с овце в Турция

След 8000 км с мотоциклет: французойка пострада при сблъсък с овце в Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Борисов за президентските избори: Това не е нашето състезание, решението на ГЕРБ беше правилно

Борисов за президентските избори: Това не е нашето състезание, решението на ГЕРБ беше правилно

Йотова: Ще водя позитивна кампания, няма да отговарям на личните атаки

Йотова: Ще водя позитивна кампания, няма да отговарям на личните атаки

Посланикът ни в ОАЕ проговори за полетите на Пеевски: Твърденията са неверни

Посланикът ни в ОАЕ проговори за полетите на Пеевски: Твърденията са неверни

Безлов за скандала с мантинелите: Проблемът е в заграбването на публичен ресурс

Безлов за скандала с мантинелите: Проблемът е в заграбването на публичен ресурс

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 8 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 15 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 16 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 22 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 26 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 45 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 46 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 57 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 58 минути
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко