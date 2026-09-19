ЦИК с важен срок за българите в чужбина преди президентските избори

Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на президентските избори на 25 октомври, могат да подадат заявление до 29 септември включително. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено по два основни начина – на хартия чрез българските дипломатически и консулски представителства или електронно през официалната интернет страница на ЦИК.

При електронно подаване крайният срок е 24:00 часа българско време на 29 септември.

Подадените заявления имат значение както за определянето на местата, на които ще бъдат разкрити избирателни секции зад граница, така и за съставянето на избирателните списъци.

За образуването на секция на конкретно място извън страната са необходими най-малко 40 заявления, освен в случаите, предвидени в Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

Гражданите, чиито заявления са потвърдени, ще бъдат включени в съответния списък за гласуване извън страната. Така в изборния ден няма да се налага да попълват допълнителна декларация по образец.

До 3 октомври ЦИК трябва да определи окончателно местата в отделните държави, в които ще бъдат образувани секции, както и техния брой.

Президентските избори в България са насрочени за 25 октомври 2026 г. Подготовката на вота вече е в ход, като ЦИК прие и правилата за машинното гласуване.

Електронното заявление за гласуване зад граница е достъпно на сайта на ЦИК.