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Тръмп подписа Закона „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран

Тръмп подписа Закона „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран
АР/БТА

Мерките са насочени към руския енергиен сектор и военнопромишлеността, както и към т.нар. „сенчест флот“ от танкери

Американският президент Доналд Тръмп подписа закона, известен като „Закона Линдзи Греъм“, с който се предвиждат мащабни санкции, свързани с Русия. Така законодателният акт официално влезе в сила, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Белия дом.

Официалното наименование на закона е „Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.“ Той е кръстен на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, който почина внезапно през юли. Законът създава възможност за засилване на икономическия натиск върху Москва заради руската инвазия в Украйна.

Мерките са насочени към руския енергиен сектор и военнопромишлеността, както и към т.нар. „сенчест флот“ от танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции. Сред основните цели на законодателството е ограничаването на финансовите ресурси, с които Русия финансира войната в Украйна, продължаваща вече пета година.

Законът предвижда и възможност за налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия. Неговите противници предупреждават, че подобна разпоредба може да засегне и други държави, ако в бъдеще попаднат под ударите на американската търговска политика. Според тях законът предоставя на президента правомощия да налага мита, които могат да останат в сила и след края на мандата му.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Тръмп за подписването на закона, както и на Конгреса на САЩ. Камарата на представителите одобри законопроекта в сряда.

„Най-добрият начин да почетем паметта на Линдзи е да приложим този закон изцяло и колкото се може по-бързо“, заяви Зеленски.

Той припомни ролята на Греъм като застъпник за Украйна. Сенаторът е внесъл законопроекта в Конгреса преди около година и половина.

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