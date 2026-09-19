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България и Дания завършиха първия ден с равенство за Купа „Дейвис“

България и Дания завършиха първия ден с равенство за Купа „Дейвис“
БТА

Илиян Радулов се бори достойно срещу Холгер Руне, но отстъпи с 3:6, 3:6

България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоя между двата отбора в Световна група I на Купа „Дейвис“.

Илиян Радулов загуби с 3:6, 3:6 от бившия номер 4 в света Холгер Руне във втората среща на сингъл. Двубоят в зала Royal Stage в Хилерьод продължи 88 минути.

21-годишният българин започна уверено и спаси три точки за пробив в четвъртия гейм. След това Радулов спечели подаването на датчанина и поведе с 3:2.

Руне обаче отговори със серия от четири поредни гейма и затвори първия сет с 6:3.

Звездата на домакините проби още в началото на втората част. Радулов продължи да се бори, но допусна още един брейк в края и отстъпи със същия резултат.

По-рано Григор Димитров даде преднина на България след обрат срещу Елмер Мьолер с 6:7(2), 6:3, 6:4. Така резултатът след първия ден е 1:1.

Програмата днес започва в 13:00 часа с мача на двойки. Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

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