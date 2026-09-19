Новини
Търси
Подкаст
Свят

Путин: Украйна възпрепятства преговорите и се меси в руските избори

Путин: Украйна възпрепятства преговорите и се меси в руските избори
АР/БТА

Киев определи провежданото в Русия гласуване като „псевдоизбори“ с предварително известен резултат

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна, че умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на войната, която продължава вече четири години и половина. Той също така заяви, че Киев се опитва да се намесва в руските парламентарни избори, предаде Ройтерс.

По време на заседание на Военнопромишлената комисия на Русия Путин заяви, че Москва ще продължи да разчита на „ядрената триада“ като основен елемент от отбраната си. По думите му страната трябва също да укрепи своите способности за противоракетна отбрана.

В изявлението си, разпространено от руските информационни агенции, Путин обвини Украйна, че „отдавна се е изродила в диктатура“. Той посочи като аргумент факта, че в страната не са провеждани нови президентски избори, въпреки че мандатът на Володимир Зеленски е изтекъл.

„Както е известно, украинското ръководство изобщо не бърза да провежда избори, а в същото време се опитва да ни се меси“, заяви Путин, без да представи доказателства в подкрепа на твърдението си.

Зеленски и други украински представители заявяват, че избори не могат да бъдат проведени, докато в страната е в сила извънредно положение. То беше въведено след руската инвазия през февруари 2022 г. и продължава да действа и до днес.

Киев определи провежданото в Русия гласуване като „псевдоизбори“ с предварително известен резултат.

Още по темата

Започнаха парламентарните избори в Русия

Започнаха парламентарните избори в Русия

Руските избори под въпрос: Съветът на Европа не признава бъдещата Държавна дума за демократично избрана

Руските избори под въпрос: Съветът на Европа не признава бъдещата Държавна дума за демократично избрана

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Дания ускорява военната помощ за Украйна

Дания ускорява военната помощ за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Водещи

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 18 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 25 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 26 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 32 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 37 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 55 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 56 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час