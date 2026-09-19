Путин: Украйна възпрепятства преговорите и се меси в руските избори

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна, че умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на войната, която продължава вече четири години и половина. Той също така заяви, че Киев се опитва да се намесва в руските парламентарни избори, предаде Ройтерс.

По време на заседание на Военнопромишлената комисия на Русия Путин заяви, че Москва ще продължи да разчита на „ядрената триада“ като основен елемент от отбраната си. По думите му страната трябва също да укрепи своите способности за противоракетна отбрана.

В изявлението си, разпространено от руските информационни агенции, Путин обвини Украйна, че „отдавна се е изродила в диктатура“. Той посочи като аргумент факта, че в страната не са провеждани нови президентски избори, въпреки че мандатът на Володимир Зеленски е изтекъл.

„Както е известно, украинското ръководство изобщо не бърза да провежда избори, а в същото време се опитва да ни се меси“, заяви Путин, без да представи доказателства в подкрепа на твърдението си.

Зеленски и други украински представители заявяват, че избори не могат да бъдат проведени, докато в страната е в сила извънредно положение. То беше въведено след руската инвазия през февруари 2022 г. и продължава да действа и до днес.

Киев определи провежданото в Русия гласуване като „псевдоизбори“ с предварително известен резултат.