Небето на 19 септември: Лятото се задържа с до 32 градуса, кратък дъжд е възможен в западните планини

Почти летен ще бъде 19 септември в по-голямата част от България. Съботата ще донесе много слънце и максимални температури между 27° и 32°, като по-хладно ще остане край морето. Само следобед над планините в Западна България облаците ще се увеличат и на отделни места ще превали краткотрайно.

От 7 градуса в някои котловини до 32 следобед

Минималните температури ще бъдат предимно между 11° и 16°, но в отделни котловини сутринта ще са по-ниски – между 7° и 10°.

През по-голямата част от деня ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има главно следобед, като по-значителни ще бъдат над планинските райони в Западна България. Именно там на отделни места е възможен краткотраен дъжд.

Ще духа слаб източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, по-ниски по Черноморието.

Атмосферното налягане ще остане почти без промяна и ще бъде малко по-високо от средното за септември.

София – около 28 градуса

В София денят ще започне с температура около 11°, а следобед максималната ще достигне около 28°.

Ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността временно ще се увеличи, като вероятността за валеж в самия град остава малка.

Вятърът ще бъде слаб.

По Черноморието – слънце, спокойно море и до 26 градуса

По Черноморието съботата ще бъде предимно слънчева.

Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 24° и 26°.

Температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Условията край морето остават спокойни за втората половина на септември.

В планините – слънце сутринта, локален дъжд следобед

В планините през първата половина на деня ще бъде предимно слънчево.

Около и след обяд над масивите в Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи.

Ще духа слаб североизточен вятър, а по най-високите части – северозападен.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.

Неделя остава топла, след това идва по-сериозна промяна

В неделя, 20 септември, времето ще остане сравнително топло. В по-голямата част от страната ще има слънчеви часове, макар че облачността периодично ще се увеличава.

В понеделник, 21 септември, облаците ще станат повече и от северозапад ще започне промяна на времето. Температурите постепенно ще тръгнат надолу.

По-осезаемо захлаждане се очертава за вторник, 22 септември, когато северозападният вятър ще донесе значително по-хладен въздух. В София дневните температури според актуалните модели могат да се понижат до около 17°–18°, а на места ще има и валежи.