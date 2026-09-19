Небето на 19 септември: Лятото се задържа с до 32 градуса, кратък дъжд е възможен в западните планини
Съботата ще бъде предимно слънчева и топла, по Черноморието термометрите ще показват 24–26 градуса, а в София се очакват около 28
Почти летен ще бъде 19 септември в по-голямата част от България. Съботата ще донесе много слънце и максимални температури между 27° и 32°, като по-хладно ще остане край морето. Само следобед над планините в Западна България облаците ще се увеличат и на отделни места ще превали краткотрайно.
От 7 градуса в някои котловини до 32 следобед
Минималните температури ще бъдат предимно между 11° и 16°, но в отделни котловини сутринта ще са по-ниски – между 7° и 10°.
През по-голямата част от деня ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има главно следобед, като по-значителни ще бъдат над планинските райони в Западна България. Именно там на отделни места е възможен краткотраен дъжд.
Ще духа слаб източен вятър.
Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, по-ниски по Черноморието.
Атмосферното налягане ще остане почти без промяна и ще бъде малко по-високо от средното за септември.
София – около 28 градуса
В София денят ще започне с температура около 11°, а следобед максималната ще достигне около 28°.
Ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността временно ще се увеличи, като вероятността за валеж в самия град остава малка.
Вятърът ще бъде слаб.
По Черноморието – слънце, спокойно море и до 26 градуса
По Черноморието съботата ще бъде предимно слънчева.
Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 24° и 26°.
Температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението ще бъде около 2 бала.
Условията край морето остават спокойни за втората половина на септември.
В планините – слънце сутринта, локален дъжд следобед
В планините през първата половина на деня ще бъде предимно слънчево.
Около и след обяд над масивите в Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи.
Ще духа слаб североизточен вятър, а по най-високите части – северозападен.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.
Неделя остава топла, след това идва по-сериозна промяна
В неделя, 20 септември, времето ще остане сравнително топло. В по-голямата част от страната ще има слънчеви часове, макар че облачността периодично ще се увеличава.
В понеделник, 21 септември, облаците ще станат повече и от северозапад ще започне промяна на времето. Температурите постепенно ще тръгнат надолу.
По-осезаемо захлаждане се очертава за вторник, 22 септември, когато северозападният вятър ще донесе значително по-хладен въздух. В София дневните температури според актуалните модели могат да се понижат до около 17°–18°, а на места ще има и валежи.