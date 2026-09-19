Въздушна тревога в Рияд, експлозии отекнаха в саудитската столица

Въздушна тревога беше обявена в столицата на Саудитска Арабия Рияд, където бяха чути експлозии на фона на нарастващото напрежение с йеменските бунтовници хуси, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Службата за гражданска защита предупреди жителите на Рияд за въздушна опасност. По информация на АФП това е първият случай, при който саудитската столица е пряко засегната от ескалацията на конфликта в съседен Йемен, започнала през юли.

Тревогата беше обявена часове след като военен говорител на подкрепяните от Иран хуси обвини Саудитска Арабия за нападение срещу йеменската столица Сана.

Той заяви, че групировката е осуетила „престъпни намерения“ и се закани за ответен удар срещу кралството.

Още снощи предупреждения за въздушна опасност бяха издадени и за други части на Саудитска Арабия, включително Джеда, Таиф в провинция Мека, Хамис Мушаит и провинция Ал Ула. Впоследствие тревогите в тези райони бяха отменени.

Хусите контролират голяма част от Северен Йемен, включително най-гъсто населените райони на страната. Те извършват атаки срещу Саудитска Арабия, след като през юли обявиха морска блокада на кралството.

Нападенията са насочени не само към цели на саудитска територия, но и към плавателни съдове на страната в Червено море.