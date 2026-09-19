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България и Гърция правят общ „Път на виното“

България и Гърция правят общ „Път на виното“

„Културният път на виното“ ще преминава през Южна България и Северна Гърция и ще обединява археологически обекти, музеи, винарни и фестивали

България и Гърция ще създадат общ културен и туристически маршрут, посветен на виното, лозарството и традициите, свързани с тях. „Културният път на виното“ ще преминава през Южна България и Северна Гърция и ще обединява археологически обекти, музеи, винарни и фестивали.

Инициативата има за цел да проследи развитието на лозарството, производството и консумацията на вино от древността до наши дни. Специално място в маршрута ще заеме и културното наследство, свързано с култа към Дионис – древногръцкия бог на виното.

Водещ партньор по проекта е Археологическият музей в Солун, където на 18 септември се проведе и първата работна среща по инициативата.

От гръцка страна в проекта участват музеят и организация на винопроизводителите от Северна Гърция. Българските партньори са Археологическият музей в Сандански и сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“.

Идеята е отделните обекти и събития от двете страни на границата да бъдат обединени в единен тематичен маршрут, който да популяризира общото културно наследство и да насърчи туризма в региона.

Проектът се реализира по програмата „Интеррег Гърция – България“ и е сред едва шестте одобрени предложения от общо 163 подадени кандидатури.

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