Сделка за Гренландия: САЩ разширяват военното си присъствие на острова

САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което ще позволи на Вашингтон значително да разшири военното си присъствие на стратегически важния арктически остров. Сделката предвижда и ограничения за изграждането на военни бази и чувствителни инвестиции от държави, определяни от САЩ като противници.

Американският президент Доналд Тръмп обяви споразумението в социалната си мрежа Truth Social, като посочи, че то няма краен срок. По думите му Вашингтон ще разполага с възможност да предприема необходимите действия за гарантиране на сигурността както на Гренландия, така и на Съединените щати.

Тръмп заяви още, че противници на САЩ няма да могат да изграждат бази, да поддържат военно присъствие или да правят стратегически чувствителни инвестиции на острова без американско одобрение.

Споразумението не променя суверенитета над Гренландия и не предвижда присъединяването ѝ към САЩ – идея, която Тръмп неведнъж е поставял публично. Според Ройтерс договореното показва, че Вашингтон е избрал разширяване на военното си присъствие вместо придобиване на острова.

Американският президент обяви, че предстои разгръщането на значително военно присъствие в Гренландия, без да даде конкретни подробности за мащаба му. Засега не е ясно и дали сделката ще доведе до изграждането на нови американски бази. В северозападната част на острова вече се намира базата „Питуфик“ на Космическите сили на САЩ.

От канцеларията на датския премиер Мете Фредериксен заявиха, че договореното ще допринесе за укрепването на сигурността в Северния Атлантик и Арктика.

Американският държавен секретар Марко Рубио от своя страна заяви, че споразумението урежда „трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон за националната сигурност, свързани с Гренландия.

По информация на американски представител, цитиран от Ройтерс, държави извън НАТО няма да могат да изграждат свои бази на острова. САЩ получават постоянни права за достъп, разполагане на сили и прелитане, като договореностите ще останат в сила дори ако в бъдеще Гренландия стане независима.

Вашингтон и досега разполага с широки права за военно присъствие и прелитане над Гренландия съгласно споразумение за отбрана от 1951 г. Новата договореност идва след месеци на напрежение около заявките на Тръмп за придобиване на острова и стратегическото му значение за сигурността в Арктика.