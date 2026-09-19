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Икономика

България с втори „еднорог“: EnduroSat вече се оценява на над 1 млрд. долара

България с втори „еднорог“: EnduroSat вече се оценява на над 1 млрд. долара
БТА

Така тя става втората българска компания с подобна оценка след финтех платформата Payhawk

Българската космическа компания EnduroSat вече е оценена на над 1 млрд. долара и официално се нарежда сред т.нар. технологични „еднорози“. Така тя става втората българска компания с подобна оценка след финтех платформата Payhawk.

Оценката на EnduroSat е „значително надхвърлила 1 млрд. долара“, потвърди маркетинговият директор на компанията Борис Димитров пред специализираното издание The Recursive. Точният ѝ размер няма да бъде оповестен публично.

„Еднорог“ е термин, използван за частна стартираща компания, достигнала пазарна оценка от поне 1 млрд. долара.

Новината идва след обявения от EnduroSat инвестиционен кръг за 205 млн. долара, или около 178 млн. евро. Набраният капитал ще бъде насочен към увеличаване на серийното производство на спътници, изграждането на нов производствен обект в САЩ и развитието на планирания космически и отбранителен център на компанията в България.

От Payhawk поздравиха екипа на EnduroSat за постигнатото. „Огромни поздравления за целия екип на EnduroSat за набраните 205 млн. долара и превръщането им във втория български еднорог“, написаха от финтех компанията в LinkedIn.

Според Payhawk космическата компания прилага към производството на спътници подход, сходен с този при дроновете, който позволява апаратите да бъдат сглобявани и тествани в рамките на часове.

EnduroSat е основана през 2015 г. в София от Райчо Райчев. Компанията разработва стандартизирани сателитни платформи и предлага цялостни решения – от проектирането и производството до извеждането в орбита и управлението на спътникови групировки.

По данни на компанията досега тя е извела в орбита 103 спътника и е доставила над 200 апарата за космически мисии по света.

Първият български технологичен „еднорог“ – Payhawk – достигна оценка от над 1 млрд. долара през март 2022 г. след инвестиционен кръг от серия „Б“. Компанията е основана в София през 2018 г. от Христо Борисов, Бойко Караджов и Константин Дженгозов и разработва платформа за управление на фирмени разходи, която обединява корпоративни карти, плащания, фактури и контрол на разходите.

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