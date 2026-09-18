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САЩ удължиха срока за преговори по продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл"

САЩ удължиха срока за преговори по продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл"
БТА

OFAC разреши разговорите и условните споразумения за Lukoil International GmbH да продължат до 22 октомври, но всяка сделка ще изисква отделно одобрение

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ удължи срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни споразумения с "Лукойл" за продажбата на Lukoil International GmbH и контролираните от нея дружества.

Новият срок е 22 октомври, вместо досегашния 19 септември. Въпреки това всяка конкретна сделка остава предмет на отделно разрешение от OFAC.

Американските власти включиха "Лукойл" и няколко негови дъщерни дружества в санкционния списък SDN на 22 октомври 2025 година. След налагането на ограниченията руската петролна компания обяви намерението си да се освободи от чуждестранните си активи.

Първоначално "Лукойл" прие оферта от международния търговец на суровини Gunvor, като двете страни договориха основните параметри на сделката. Министерството на финансите на САЩ обаче не даде необходимото одобрение и продажбата не беше реализирана.

В края на януари 2026 година компанията постигна ново споразумение - този път с американската инвестиционна компания Carlyle, за продажбата на Lukoil International GmbH. И тази сделка обаче продължава да очаква зелена светлина от OFAC.

Отделно беше разрешено извършването на сделки с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия, както и с българските активи на компанията, до 29 октомври 2026 година.

Ограниченията не засегнаха услугите за нефтени находища и други дейности, свързани с Каспийския тръбопроводен консорциум, както и с проектите Tengizchevroil и Karachaganak.

Към момента на налагането на санкциите "Лукойл" участваше в проекти в редица държави, сред които Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, ОАЕ и Република Конго.

Компанията притежава петролни рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и мрежа от около 2500 бензиностанции в 19 държави.

През 2025 година "Лукойл" е отписал изцяло инвестициите си в Lukoil International GmbH и е отчел загуба от обезценка в размер на 1,66 трилиона рубли.

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