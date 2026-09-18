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Българките с трета поредна победа на Шахматната олимпиада, мъжете отстъпиха на Китай

Българките с трета поредна победа на Шахматната олимпиада, мъжете отстъпиха на Китай
БТА

Женският ни тим надигра Италия с 3:1 и остава с пълен актив, докато мъжкият състав допусна първа загуба в Самарканд

Националният отбор на България при жените продължи отличното си представяне на Шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, след като постигна трета поредна победа. Българките се наложиха над Италия с 3:1 точки и вече имат максималните 6 мач-точки след първите три кръга.

Надя Тончева даде тон за успеха с победа с черните фигури срещу Олга Зимина на втора дъска. След това Габриела Антова увеличи преднината, след като с белите фигури се наложи над Теа Гуеци на трета дъска.

На първа дъска Нургюл Салимова направи реми с Марина Брунело, а Гергана Пейчева също раздели точката с Джулия Сала на четвърта дъска. Двете ремита бяха напълно достатъчни, за да оформят крайното 3:1 за България.

След третия кръг общо 20 отбора в женския турнир са с пълен актив от 6 мач-точки.

При мъжете България допусна първото си поражение в надпреварата, след като отстъпи с 0,5:3,5 на силния тим на Китай.

Единствената половин точка за българския състав донесе Радослав Димитров, който с белите фигури завърши реми със Сю Сяню.

В останалите партии Аркади Найдич загуби от Дин Лижън, Момчил Петков отстъпи пред Вей И, а играещият капитан Кирил Георгиев претърпя поражение от Ю Яни.

След третия кръг мъжкият национален отбор на България е с 4 мач-точки, докато Китай продължава с максималните 6.

Четвъртият кръг на Шахматната олимпиада ще се проведе в събота.

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