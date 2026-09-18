Везенков и Олимпиакос са на финал за Суперкупата на Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос се класираха за финала на Суперкупата на Евролигата след трудна победа с 92:90 над Фенербахче в "Етихад Арена" в Абу Даби.

Българският национал прекара 22 минути на паркета и завърши срещата със 7 точки, 3 борби и 1 асистенция.

Най-резултатен за Олимпиакос беше Еван Фурние, който реализира 19 точки, добави 1 борба и 2 асистенции за 24 минути игра.

За Фенербахче най-добре се представи Шавън Шийлдс с 18 точки, 3 борби и 1 асистенция за малко под 28 минути на паркета.

Двубоят беше част от новия минитурнир, организиран от Евролигата, като Олимпиакос успя да измъкне успеха в изключително оспорван мач.

На финала в събота, 19 септември, от 20:00 часа Везенков и неговите съотборници ще се изправят срещу победителя от другия полуфинал между Дубай и Реал Мадрид.