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Напрежение в Сеута: Испанската полиция извежда хиляди мигранти от плажовете

Напрежение в Сеута: Испанската полиция извежда хиляди мигранти от плажовете
АР/БТА

При акцията полицията за борба с безредиците използва гумени куршуми и палки, а на място бяха изпратени и военни

Испанските власти започнаха мащабна операция за извеждане на мигранти, настанили се по плажовете на северноафриканския анклав Сеута.

При акцията полицията за борба с безредиците използва гумени куршуми и палки, а на място бяха изпратени и военни, съобщава Ройтерс.

Операцията е започнала рано сутринта и има за цел мигрантите да бъдат преместени от плажовете във временни центрове. Испанските власти оценяват, че около 10 000 души все още се намират в анклава.

В края на юли повече от 72 000 души са преминали от Мароко към Сеута при безпрецедентен миграционен натиск по границата. Повечето впоследствие са напуснали територията.

За останалите мигранти са изградени временни помещения в района на пристанището с капацитет около 1700 души. Според неправителствени организации обаче хиляди хора все още нямат подслон и прекарват нощите в импровизирани лагери.

По време на днешната операция се е стигнало до напрежение между мигрантите и полицията. Телевизионни кадри показаха блъскане и опити на хората да се придвижат по определения маршрут. След използването на гумени куршуми във въздуха и палки ситуацията се е успокоила.

Мигрантите са били съпроводени до пристанището по маршрут с дължина малко над километър. Сред тях преобладават пълнолетни мъже и момчета, като непълнолетните се отделят и настаняват в други места.

Междувременно еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер заяви пред Ройтерс, че кадрите от масовото преминаване към Сеута са засилили подкрепата за крайнодесни партии в Европа. По думите му това засенчва отчетеното намаляване на незаконните пристигания в Европа.

Брунер подкрепи по-бързото връщане на мигранти, като заяви, че така трябва да бъде показано, че ситуацията е под контрол. Той посочи също, че предложенията за извънредна европейска рамка при масови миграционни потоци ще бъдат обсъдени от държавите членки.

Темата за Сеута получи отражение и в спорта. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте обяви състава за Лигата на нациите във видеоклип, заснет в анклава. В него той заяви: „Това е Сеута, това е Испания“, без да коментира пряко миграционната ситуация.

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