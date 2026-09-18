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ЦИК: 12 800 машини са предвидени за президентския вот

ЦИК: 12 800 машини са предвидени за президентския вот
Снимка: БТА

Говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова съобщи, че към момента са подадени документи за регистрация на 14 кандидат-президентски двойки, а около 11 600 българи зад граница вече са заявили участие

12 800 машини са предвидени за президентските избори, като всички трябва да бъдат готови до 15 октомври. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова в "Интервюто на деня".

"Партиите и комитетите, които издигат кандидати за президент и вицепрезидент, разполагат с четири дни, тъй като възможността за регистрация на кандидатските листи изтича в 17:00 часа на 22 септември", обясни тя.

По думите ѝ към момента са подадени документи за регистрация на 14 кандидат-президентски двойки.

"Остават евентуално останалите, тъй като заявка за участие са подали 8 партии и 24 инициативни комитета. Бяха 27, но поради невъзможност да отстранят нередностите съгласно Изборния кодекс 24 са регистрираните инициативни комитети".

"Партиите, които са се регистрирали, но не са обявили кандидатите си за президент и вицепрезидент имат четири дни да го направят и да подадат документите си към нас", обясни Цветкова.

Цветкова съобщи, че за повишаване на избирателната активност е започнала нова концепция на разяснителна кампания.

"Имаме видеоклипове, които очертават кратките срокове, които предстоят за гласуване по настоящ адрес, как е възможно избирател да пусне гласа си, както и за гласуване с подвижна избирателна секция. Така че още от днес започваме с информация и разяснителна кампания".

Като част от кампанията ЦИК ще работи и на терен в партньорство с университети, училища и районните избирателни комисии.

"Това, което е ново и важно също е, че слизаме на терен. Вече ще имаме на места партньорство и с университети, и с училища в страната, с районните избирателни комисии. На такива точки, в които има по-голям човекопоток, ще бъде поставена машина, за да се разясни начинът на гласуване", коментира Цветкова.

По думите ѝ ЦИК разполага с 12 800 машини за гласуване.

"След последните промени в Изборния кодекс имаме изцяло машинен вот, така че следва да предвидим на места да може да се гласува и с две машини, за да не стават опашки".

"Предходният състав на ЦИК, на база на доклад на Министерството на електронното управление, е направил обследване на около 2000 машини, които са били извадени от изборния процес, след като са давали някаква повреда и са дефектирали", посочи Цветкова.

Тя обясни, че част от тези машини ще бъдат използвани отново, а останалите ще преминат през профилактика.

"Смятаме, че следва тези машини да бъдат използвани с оглед на необходимостта, а тези 9500, с които така или иначе се е гласувало на предходните избори, ще минат профилактика и вече след това ще подлежат на сертифицирани. Тоест машините, които имат необходимост да бъдат ремонтирани, ще бъдат, а тези, които работят, ще се профилактират", коментира тя.

ЦИК очаква да може да използва всички налични машини, като крайният срок за подготовката им е 15 октомври.

"Ще се справим със сроковете. Машините трябва да са готови до 15 октомври".

По думите ѝ обществената поръчка за машините е в ход и се очаква договорът да бъде подписан през следващата седмица.

"Предполагам, че още следващата седмица ще имаме подписан договор и се надяваме, тъй като и в момента има заседание на комисията по обществената поръчка за машините", коментира Цветкова.

Прогнозната стойност на поръчката е около 10,5 млн. евро.

"Това, което ние сме задали като прогнозна стойност, е на база на писмо от фирмата доставчик на машините "Смартматик". Около 10,5 милиона евро е прогнозната стойност", посочи тя.

Цветкова обясни, че държавата не е обособила собствен склад за машините и затова те се съхраняват в частен.

"Най-вероятно не е имало къде да ги съхрани и затова ЦИК ги помещава в частен. Но все пак да разсеем съмненията - те са под охрана".

Към момента около 11 600 български граждани извън страната са подали заявления за участие в изборите. Най-голям интерес има от Турция, САЩ и Обединеното кралство, като заявления са подадени и в Италия, Испания и други държави.

По думите ѝ от 29 септември българите, живеещи извън страната, ще могат да подават заявления по електронен път към ЦИК. На база на тези заявления ще бъдат образувани секции.

В държавите, в които са подадени над 40 заявления, ще има секционна избирателна комисия. Гражданите, които не са подали заявление, също ще могат да гласуват, но само в вече организираните секции.

"За да бъде по-бърз процесът и да бъде по-организиран, апелираме нашите сънародници зад граница да подадат заявления", коментира тя.

Машините за гласуване в чужбина ще бъдат изпратени към секциите след сертифицирането им.

"Всеки един от гласоподавателите в България и чужбина ще може да проверява машината. Тогава, когато се програмира софтуерът, се генерира един хеш код. Той ще бъде обявен публично, така че всеки гражданин, тогава, когато му излезе разписката, може да види дали кодът съвпада с този, който е обявен", сподели тя.

Цветкова съобщи, че ЦИК е провела среща с представители на Министерството на вътрешните работи, отговорни за изборите.

"Днес имахме среща с част от екипа на Министерството на вътрешните работи, които са отговорни за изборите. Всякакви нарушения по отношение на купен вот или натиск следва да се подават към тях. Ние ще работим в колаборация и ще вземаме навременни мерки", посочи Цветкова.

През 2021 г. изборите са стрували 149 млн. лева, или 76 млн. евро. За настоящия вот са предвидени 117 млн. евро, като за ЦИК са заложени около 3 млн. евро.

"Доста голяма част от сумите са във връзка с Министерството на външните работи, вотът в чужбина и всички останали разходи. Имаме два тура и следователно по-големи възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии", допълни тя.

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