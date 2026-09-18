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МВР разследва как малоимотни са превъртали милиони през банки и чейнджбюра

МВР разследва как малоимотни са превъртали милиони през банки и чейнджбюра
ТВ кадър

Любомир Николов обяви над 250 образувани наказателни производства и заяви, че предстои да бъдат изнесени нови данни за движението на големи суми около преминаването от лев към евро

Малоимотни лица са превъртали милиони през различни банки и чейнджбюра в периода около превалутирането на левовете в евро. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов, като съобщи, че службите продължават работа по оперативни разработки, част от които все още не са докладвани на прокуратурата.

По думите му в близко време МВР ще представи допълнителни данни по тези случаи. Николов не посочи конкретни лица и не даде подробности за произхода на средствата или за евентуални престъпления, свързани с операциите.

МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, като около 500 са свързани с нарушения при обществени поръчки. В резултат от работата на службите вече са образувани над 250 наказателни производства, съобщи Николов.

Четири фирми са получили 99,5% от поръчките за мантинели

Като един от мащабните случаи Николов посочи обществените поръчки за производство, внос и монтаж на мантинели. Според данните на МВР четири привидно конкурентни дружества са получили 99,5% от проверяваните поръчки. Проверката на вътрешното министерство и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е установила връзки между компаниите чрез собственици или роднински отношения.

По думите на Николов само по този случай става дума за над 400 млн. евро държавен ресурс.

Около основните компании според разследването е била изградена мрежа от свързани дружества. Николов твърди, че част от тях са използвани като т.нар. "дружества касички", към които след усвояването на средствата от обществените поръчки са насочвани пари под формата на заеми. С тях впоследствие е купувано движимо и недвижимо имущество.

Нови 960 млн. евро били одобрени за същите дейности

Николов съобщи още, че в края на миналата година същите дружества са участвали по позиции за изграждането на нови мантинели, за които са били одобрени още над 960 млн. евро. По думите му близо 1 млрд. евро са били спрени след идването на правителството на Румен Радев, а обществената поръчка, спечелена по време на кабинета "Желязков", впоследствие е била превъзложена на "Автомагистрали".

МВР посочва, че проверките обхващат обществени поръчки с минимална стойност от 1 млн. евро, като анализът започва от 2020 г.

Изнесената информация представлява данни от текущата работа и проверки на МВР. По част от случаите вече има образувани наказателни производства, но това само по себе си не установява вина на конкретни лица или дружества.

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