Иван Христанов пред "Таралеж": Мирчев да каже защо няма обща президентска кандидатура

„Писна ми от слаби президенти".

Така кандидатът за президент Иван Христанов обясни пред ТАРАЛЕЖ решението си да се включи в битката за „Дондуков“ 2. По думите му основният проблем на президентската институция през последните години е зависимостта от политическите партии. Според него партийната подкрепа поставя под въпрос способността на президента да бъде обединител на нацията.

„Президентът трябва да бъде обединител, да изразява целия народ. Така както повелява Конституцията“.

Христанов определи като „страхотна новина“ факта, че според него за първи път има президентска двойка в челната тройка, която се явява без подкрепа от „партия майка“, като визира себе си и кандидатът му за вицепрезидент д-р Стоянка Черкезова.

Кандидатът за президент отхвърли тезата, че основната битка на изборите ще бъде между Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му постоянното повтаряне на тази теза създава усещането, че изборите вече са решени.

„Целта на тази лъжа и манипулация е да се създаде усещането, че мачът е свирен. Това автоматично ще свали избирателната активност и ще бетонира избора на твърдите ядра и на статуквото“.

Христанов посочи, че според него челната тройка включва Йотова, Гюров и неговата кандидат-президентска двойка.

На въпрос защо не се е стигнало до обща кандидатура с Андрей Гюров Христанов насочи отговорността към Ивайло Мирчев.

„Честно казано, това е отговор, който трябва да даде господин Ивайло Мирчев“.

Христанов каза, че според публикации на Мирчев е останал с впечатлението, че той активно прави кампанията на Гюров. Според него „Продължаваме промяната – Демократична България“ са отказали разговори за обща кандидатура.

„Господин Мирчев да бъде така добър да излезе и да каже защо отказваха разговори, защо отказваха всякакви форми на сътрудничество. Още през месец юни миналата година от „Да, България“ демонстрираха липса на интерес към президентските избори. Те казваха: „Ние няма да излъчваме кандидат“.

Христанов заяви, че кампанията му няма да бъде насочена към конкретен идеологически лагер.

„Ние си говорим с всички избиратели и това не е от сега. Това е отдавна, буквално от три години и половина“.

Той беше категоричен, че отказва да разделя хората на леви и десни, на „фил“ и „фоб“, както и на „силите на доброто“ и „силите на злото“.

„Никога не съм си позволявал да обиждам избирателите на нито една партия. Нито веднъж. Защото за мен това е българският народ“.

По повод решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент Христанов заяви, че не желае да коментира чужди политически решения.

„Както приемам, че Ивайло Мирчев има пълно право да предложи, да издигне, да подпомага господин Гюров, така приемаме, че ГЕРБ могат да решат на тези избори да се оттеглят“.

Христанов коментира подробно и случая „Петрохан“, по който заяви, че е бил активен на терен.

„Знаете ли защо правих тези излъчвания live? Защо обикалях постоянно и двете локации, на които намериха трупове? Защото не вярваме на прокуратурата. А на кого да вярваме? Необходимо да бъде възстановено доверието в прокуратурата - трябва ни прокуратура, която е изчистена от хора като Сарафов, Гешев и всякакви такива вредни елементи, които буквално унищожиха, разрушиха, смазаха доверието в прокуратурата на Република България“.

Христанов заяви, че според информация от терен върху кмета на село Гинци, което се намира в близост до хижа "Петрохан" е било оказано влияние да не говори и отправи въпрос към бившия вътрешен министър Младен Маринов.

„Младен Маринов дължи отговор защо е въздействал на кмета на Гинци и го е спрял да говори. Все още нямаме отговор и къде изчезна онзи чужденец от Южна Америка. Той изчезва буквално същия ден – в деня на убийството, на пожара на "Петрохан“.

Той допълни, че според информация, която е получил от хора от района, жената, която е била с него, също е изчезнала.

Христанов направи паралел между „Петрохан“ и казуса с президентското помилване на осъден престъпник.

„Йотова получава едни документи, на база тях преценява, че човекът трябва да бъде помилван, подписва. Тя носи отговорност. Тук две мнения няма. Много ми се иска да видя тези медици, които са написали епикризата към Йотова и тези, които после са го излекували, защото много ми се иска, когато някой ден аз падна здравословно, да съм при тях".

Според Христанов политическите лагери използват различни казуси за взаимни атаки.

„Не господин Гюров стреля срещу Йотова за помилването, а господин Асен Василев. Не госпожа Йотова засяга думата „Петрохан“, а кабинетът на Румен Радев. Това показва зависимостта на подкрепените от партии кандидати. Партийните централи са тези, които си разменят ударите“.

Христанов определи демографската криза като най-големия проблем пред страната. Според него останалите кандидат-президентски двойки не предлагат достатъчно ясен отговор на този проблем. Той представи кандидатурата на доц. д-р Черкезова за вицепрезидент като част от решението на демографската криза.

„Тя е един от сериозните учени по проблемите на демографията. Черкезова работи по проблеми, свързани с бездомните хора, майките след раждане, възрастните хора и причините младите българи да напускат страната".

По отношение на икономиката Христанов предупреди за сериозни рискове пред България. Той посочи като пример земеделието и заяви, че страната разполага с 10,5 млн. тона пшеница, която според него е непродаваема заради високата себестойност.

„Заради това, че нашите правителства системно не отстояват национални интереси“.

Христанов коментира и мерките на правителството срещу високите цени на горивата, които, според него, са закъснели.

„Тези мерки са copy-paste на нашите. Проблемът е много по-голям обаче. Кабинетът безобразно закъсня“.

Той предупреди за възможно допълнително поскъпване на горивата заради международната ситуация и заяви, че според икономическия му екип при продължителен конфликт инфлационният натиск върху България може да бъде сериозен. Той прогнозира, че при продължаване на кризата цените на горивата могат да достигнат невиждани нива.

„Не ми е трудно да си представя дори 4 евро на литър дизел“.

Според него предвиденият „инфлационен чек“ от 50 евро за най-уязвимите групи, който обяви днес правителството, няма да бъде достатъчен.

Христанов очаква президентската кампания да бъде белязана от остри атаки между политическите лагери. Той призова кандидатите за президент да водят кампания, основана на идеи, а не на лични атаки.

„Борим се за президентския пост. Това е пост на достойнство. Не можем да цапаме кампаниите, не можем да цапаме състезанието и по този начин да оцапаме и президентската институция. Призовавам за джентълменско поведение, край на този тип хвърляне на кал и наистина да влезем в режим на идеи, на идеология, на голямата визия за президентския пост, голямата визия за България и да вдъхнем надежда на народа. Това е най-важното“.

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