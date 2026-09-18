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Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата
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Полярният изследовател призова за дебат между Георги Кандев и Кирил Вълчев и направи любопитно сравнение между двамата

Проф. Христо Пимпирев, основател на Българския антарктически институт, обясни защо е приел да бъде съпредседател на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Комитетът беше учреден по-рано този месец, като Пимпирев е сред четиримата му съпредседатели.

"Защото аз съм нормален човек, българин, който може да има гражданска позиция. Който може да заяви свободно своя воля и да бъде в инициативен комитет", заяви Пимпирев пред БТВ.

Според него инициативните комитети са форма, чрез която различни обществени фигури могат открито да заявят позицията си, макар зад кандидатурите често да има и партийна подкрепа.

"Зад тези комитети се крият партиите. По-рано партията излизаше и със своя кандидат за вицепрезидент. Сега са инициативни комитети и всички са се вторачили в състава на тези комитети", каза той.

Пимпирев заяви, че познава Илияна Йотова и нейното семейство и даде положителна оценка за работата ѝ като вицепрезидент, особено по отношение на българските общности зад граница.

"Тя имаше сериозна роля и то главно със защита на нашите общности в чужбина, защото ние сме вече само 6 милиона, но има поне 2 милиона българи в чужбина, които трябва да ги приобщим. Техните деца трябва да научат езика, да се върнат", заяви той.

"Така че нейната роля като вицепрезидент тя изпълни блестящо", добави Пимпирев.

Той говори и за кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев, когото познава от общите им пътувания до Антарктида.

"С Кирил Вълчев аз съм бил три пъти в Антарктида. Жених го даже там. Познавам го много добре", разказа Пимпирев.

По думите му Вълчев е доказал, че може да се справя и в тежки условия.

"Знам, че той може да прекара медения си месец в една каюта със своята съпруга, току-що оженил се, с легла на два етажа. И може да мине през пролива на Дрейк", каза полярният изследовател.

Пимпирев настоя кандидатите в президентската надпревара да участват в дебати.

"Нека да излязат с това, което могат. Нека да отидат на диспут. Но диспутите нека бъдат, когато има балотаж. Ако има балотаж, разбира се", заяви той.

Той предложи и директен дебат между кандидатите за вицепрезидент Георги Кандев и Кирил Вълчев.

"Да излезе Кандев срещу Кирил Вълчев на дебат. Един полицай срещу отличник на випуска на Юридическия факултет. Защо не? Ето, предлагам ви", каза Пимпирев.

В разговора той защити и правото на всеки да участва в подобни инициативни комитети.

"Това са хора, които излизат със своите лица, със своите виждания и със свободната си воля да отидат където искат. То затова сме демокрация. Затова има и свобода", заяви той.

Пимпирев засегна и подготовката за следващата българска антарктическа експедиция, като съобщи, че корабът трябва да отплава на 3 ноември.

"Нашият кораб, нашият флагман на полярните изследвания и на полярните изследвания в Европа, това никой не може да ни го отнеме", заяви той.

По думите му българският научноизследователски кораб е доказателство за възможностите на страната ни в полярните изследвания.

"Това доказва, че сме морска нация. Не си строим къщите с гръб към морето, защото ни е страх, както досега. И не разнасяме контейнери по моретата, а правим научни изследвания с учени от цял свят", каза Пимпирев.

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