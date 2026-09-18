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Цигари за над 80 000 евро скриха под пластмасови кутии в камион на "Капитан Андреево"

Цигари за над 80 000 евро скриха под пластмасови кутии в камион на "Капитан Андреево"
Агенция "Митници"

Митничарите открили 400 000 къса цигари с чужд акцизен бандерол при рентгенова проверка на товарен автомобил, пътуващ от Турция за Франция

400 000 къса цигари, укрити под декларирана пратка с пластмасови кутии, са открити при проверка на товарен автомобил на ГКПП "Капитан Андреево". Стойността на задържаните тютюневи изделия е 80 650 евро, съобщиха от Агенция "Митници".

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта около 19:15 часа на 16 септември. Шофьорът, който е турски гражданин, представил документи, според които превозва пластмасови кутии за еднократна употреба от Турция за Франция.

След анализ на риска превозното средство било насочено за щателна митническа проверка. При сканирането с рентген служителите забелязали необичайни плътности в товарното помещение.

Пластмасовите кутии прикривали цигарите

При последвалата физическа проверка митничарите открили 40 кашона, в които под декларираната стока били подредени стекове с цигари.

Пластмасовите кутии били поставени в горната част на кашоните, така че при отварянето им първо да се вижда декларираната стока, а намиращите се отдолу тютюневи изделия да останат скрити.

Общо са установени 20 000 кутии цигари, или 400 000 къса, всички с чужд акцизен бандерол.

Цигарите и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

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