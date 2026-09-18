Вучич: „Карпатската осморка“ е възможност Сърбия да изгради нови връзки в региона
Според сръбския президент икономическите и инфраструктурните връзки между държавите могат да бъдат сред основните направления на инициативата
Сръбският президент Александър Вучич определи новата „Карпатска осморка“ като възможност за Сърбия да разшири връзките си със страните от Централна и Източна Европа, предаде РТС.
Вучич участва в първата среща на върха на Инициативата за карпатска интеграция, която беше учредена днес в украинския курорт Буковел. В нея участват Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.
Според сръбския президент икономическите и инфраструктурните връзки между държавите могат да бъдат сред основните направления на инициативата. Той постави акцент върху съвместните проекти в енергетиката, пътната и железопътната инфраструктура и възможността за привличане на по-голяма финансова подкрепа от Европейския съюз.
Вучич отбеляза и развитието на икономическите отношения между Сърбия и Украйна. По думите му след няколко взаимни посещения на делегации двустранният търговски обмен е нараснал с 42% през първите шест месеца на годината.
В рамките на срещата Вучич разговаря с украинския президент Володимир Зеленски, полския премиер Доналд Туск и румънския президент Никушор Дан.
След разговора си с Дан сръбският държавен глава заяви, че е постигнат напредък по проекта за магистрала между Тимишоара и Белград. Той изрази очакване скоро да бъдат уточнени конкретните параметри за началото на строителството.
Вучич заяви още, че вижда възможност Сърбия и Румъния да задълбочат отношенията си и да подобрят транспортната си свързаност.