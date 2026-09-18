Вучич: „Карпатската осморка“ е възможност Сърбия да изгради нови връзки в региона

Сръбският президент Александър Вучич определи новата „Карпатска осморка“ като възможност за Сърбия да разшири връзките си със страните от Централна и Източна Европа, предаде РТС.

Вучич участва в първата среща на върха на Инициативата за карпатска интеграция, която беше учредена днес в украинския курорт Буковел. В нея участват Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.

Според сръбския президент икономическите и инфраструктурните връзки между държавите могат да бъдат сред основните направления на инициативата. Той постави акцент върху съвместните проекти в енергетиката, пътната и железопътната инфраструктура и възможността за привличане на по-голяма финансова подкрепа от Европейския съюз.

Вучич отбеляза и развитието на икономическите отношения между Сърбия и Украйна. По думите му след няколко взаимни посещения на делегации двустранният търговски обмен е нараснал с 42% през първите шест месеца на годината.

В рамките на срещата Вучич разговаря с украинския президент Володимир Зеленски, полския премиер Доналд Туск и румънския президент Никушор Дан.

След разговора си с Дан сръбският държавен глава заяви, че е постигнат напредък по проекта за магистрала между Тимишоара и Белград. Той изрази очакване скоро да бъдат уточнени конкретните параметри за началото на строителството.

Вучич заяви още, че вижда възможност Сърбия и Румъния да задълбочат отношенията си и да подобрят транспортната си свързаност.