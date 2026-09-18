Левски чу недоволството на феновете и ще излезе с позиция за билетите

Левски обяви, че през следващата седмица ръководството на клуба ще излезе с официална позиция относно цените на билетите за домакинските мачове в Лига Европа.

Темата предизвика сериозно недоволство сред "синята" общност след цените на пропуските за двубоя със Залцбург, както и при пакетните билети за европейските срещи.

От клуба увериха, че чуват критиките на привържениците и подчертаха, че именно феновете са най-важният коректив за Левски.

"Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със Залцбург, както и през целия сезон", написаха от "Герена".

В позицията си "сините" директно засегнаха и финансовата тежест върху привържениците.

"Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК Левски ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите", допълниха от клуба.

От Левски отново поставиха акцент върху слогана "Отбора на народа" и заявиха, че той няма да остане само като послание.

"Сърцето на Левски сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът "Отбора на народа" за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него", завършва съобщението.