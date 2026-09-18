Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски чу недоволството на феновете и ще излезе с позиция за билетите

Левски чу недоволството на феновете и ще излезе с позиция за билетите
Снимка: фейсбук-страница на Левски

"Сините" признаха, че животът в България "не е лек, още повече пък евтин", и обещаха официална реакция през следващата седмица

Левски обяви, че през следващата седмица ръководството на клуба ще излезе с официална позиция относно цените на билетите за домакинските мачове в Лига Европа.

Темата предизвика сериозно недоволство сред "синята" общност след цените на пропуските за двубоя със Залцбург, както и при пакетните билети за европейските срещи.

От клуба увериха, че чуват критиките на привържениците и подчертаха, че именно феновете са най-важният коректив за Левски.

"Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със Залцбург, както и през целия сезон", написаха от "Герена".

В позицията си "сините" директно засегнаха и финансовата тежест върху привържениците.

"Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК Левски ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите", допълниха от клуба.

От Левски отново поставиха акцент върху слогана "Отбора на народа" и заявиха, че той няма да остане само като послание.

"Сърцето на Левски сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът "Отбора на народа" за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него", завършва съобщението.

Още по темата

Обявиха кога е първото дерби Левски - ЦСКА в първенството

Обявиха кога е първото дерби Левски - ЦСКА в първенството

„Ултрас Левски“ скочи на клуба заради високите цени на билетите

„Ултрас Левски“ скочи на клуба заради високите цени на билетите

Левски е девети по посещаемост в първия кръг на Лига Европа

Левски е девети по посещаемост в първия кръг на Лига Европа

Играч на Залцбург след победата над Левски: Обичам, когато има такава атмосфера

Играч на Залцбург след победата над Левски: Обичам, когато има такава атмосфера

Ювентус напълни кошницата на следващия съперник на Левски в Лига Европа

Ювентус напълни кошницата на следващия съперник на Левски в Лига Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 12 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 19 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 20 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 26 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 30 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 49 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 50 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко