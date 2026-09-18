Седем ранени при удар с дрон по жилищна сграда в Одеса

Седем души са ранени при атака с дронове в Одеса следобед, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в „Телеграм“.

По думите му около 16:30 ч. местно време дрон е ударил многоетажна жилищна сграда в централната част на града. На пострадалите е оказана медицинска помощ.

При атаката са нанесени щети и по фасадите на административни сгради. В ударената жилищна сграда е избухнал пожар, който е обхванал няколко етажа.

На място са изпратени съответните служби, които работят по овладяването на последиците от нападението.