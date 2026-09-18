Доц. Росен Калпачки: Студеното и топлото време могат да допринесат за появата на инсулт

Инсултът може да се случи независимо дали е делник или празник, а много студеното и много топлото време могат да допринесат за появата му. Това заяви началникът на Клиниката по неврология в УМБАЛ "Св. Анна" доц. Росен Калпачки в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Основен акцент в гостуването му беше управленската програма в сферата на здравеопазването. Според специалиста е необходимо по-сериозно внимание към лечението и възстановяването на пациентите след инсулт.

"В управленската програма не видях думата инсулт. Много важно е да се обърне внимание върху болниците за "долекуване" - да се намерят болници, които не функционират много добре и да се превърнат в такива центрове", уточни специалистът.

Калпачки обърна специално внимание и на медикаментите за възстановяване, които по думите му обикновено се неглижират.

Доц. Калпачки коментира и едно от състоянията, които се причиняват от инсулта - афазията.

"Афазията е разстройство при възпроизвеждането на речта. Най-често тя се получава след инсулт. Обикновено се фокусираме над двигателните и менталните последици, но афазията е нещото, което прави човека различен", изтъкна той.

Началникът на Клиниката по неврология обърна внимание и на рисковите фактори за инсулт.

По думите му най-значимият рисков фактор е високото кръвно налягане, докато влияние оказват още технологиите и употребата на алкохол.

"Най-важният рисков фактор е високото кръвно налягане. Влияние оказват и технологиите и пиенето. По отношение на храната трудно може само с лошо хранене да си доведете инсулт", каза той.