Перуански тенисист с провокативно изказване: Женският тенис е различен спорт

Перуанският тенисист Игнасио Бусе предизвика сериозни реакции с изказване по темата за разликата между мъжкия и женския тенис.

Роденият през 2004 година състезател, който в момента заема 35-ото място в ранглистата на ATP, беше попитан дали тенисист от Топ 30 при мъжете би могъл да победи световната №1 при жените.

"Мога да спечеля още сега, дори и да бях който и да е друг тенисист извън Топ 100 или 200. Женският тенис е различен спорт", заяви Бусе.

Перуанецът беше категоричен, че според него разликата между двата тура е достатъчно голяма, за да даде сериозно предимство на мъжете.

"Да, играч от Топ 30 на ATP би бил способен да спечели срещу най-силната тенисистка в женската ранглиста", каза той.

Бусе дори разшири тезата си, като посочи, че според него подобен резултат би бил възможен и за тенисист, който е извън Топ 200 на ATP. На въпрос дали това важи и за състезатели около Топ 1000, той вече беше по-предпазлив.

"Топ 1000? Бих казал, да бъдем внимателни", призна перуанецът.

Той коментира и Серина Уилямс, като отново подчерта виждането си, че мъжкият и женският тенис не могат да бъдат сравнявани директно.

"Тя е над 40 години сега... но дори и да говорим за най-добрия ѝ момент, за мен женският тенис не може да се сравнява, това е различен спорт", добави Бусе.

Изказването му отново повдигна темата за хипотетична "битка на половете" в тениса. Подобен демонстративен мач между Ник Кирьос и Арина Сабаленка беше организиран в края на 2025 година, като австралиецът стигна до убедителна победа.

Бусе от своя страна ясно даде да се разбере, че не би се притеснявал от подобен сблъсък и че е уверен във възможностите си срещу водещите тенисистки в света.