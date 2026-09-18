Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Перуански тенисист с провокативно изказване: Женският тенис е различен спорт

Перуански тенисист с провокативно изказване: Женският тенис е различен спорт
АП/БТА

Перуанецът смята, че дори тенисист извън Топ 100 или Топ 200 на ATP би могъл да победи най-добрата състезателка при жените

Перуанският тенисист Игнасио Бусе предизвика сериозни реакции с изказване по темата за разликата между мъжкия и женския тенис.

Роденият през 2004 година състезател, който в момента заема 35-ото място в ранглистата на ATP, беше попитан дали тенисист от Топ 30 при мъжете би могъл да победи световната №1 при жените.

"Мога да спечеля още сега, дори и да бях който и да е друг тенисист извън Топ 100 или 200. Женският тенис е различен спорт", заяви Бусе.

Перуанецът беше категоричен, че според него разликата между двата тура е достатъчно голяма, за да даде сериозно предимство на мъжете.

"Да, играч от Топ 30 на ATP би бил способен да спечели срещу най-силната тенисистка в женската ранглиста", каза той.

Бусе дори разшири тезата си, като посочи, че според него подобен резултат би бил възможен и за тенисист, който е извън Топ 200 на ATP. На въпрос дали това важи и за състезатели около Топ 1000, той вече беше по-предпазлив.

"Топ 1000? Бих казал, да бъдем внимателни", призна перуанецът.

Той коментира и Серина Уилямс, като отново подчерта виждането си, че мъжкият и женският тенис не могат да бъдат сравнявани директно.

"Тя е над 40 години сега... но дори и да говорим за най-добрия ѝ момент, за мен женският тенис не може да се сравнява, това е различен спорт", добави Бусе.

Изказването му отново повдигна темата за хипотетична "битка на половете" в тениса. Подобен демонстративен мач между Ник Кирьос и Арина Сабаленка беше организиран в края на 2025 година, като австралиецът стигна до убедителна победа.

Бусе от своя страна ясно даде да се разбере, че не би се притеснявал от подобен сблъсък и че е уверен във възможностите си срещу водещите тенисистки в света.

Още по темата

Край на една ера: Доминацията на Голямата тройка в тениса приключи

Край на една ера: Доминацията на Голямата тройка в тениса приключи

Световната №1 в тениса нахлу в Топ 8 на US Open

Световната №1 в тениса нахлу в Топ 8 на US Open

Украинец победи Янаки Милев на финала по тенис в Пловдив

Украинец победи Янаки Милев на финала по тенис в Пловдив

Български тенисист се класира на финал в Пловдив

Български тенисист се класира на финал в Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 13 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 20 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 21 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 27 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 32 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 50 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 51 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко