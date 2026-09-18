Демерджиев: Данните за финансирането на полетите на Пеевски идват от службите в Малта

Информацията за това кой е финансирал част от полетите на лидера на "ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски е получена от малтийските служби. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в предаването "Още от деня“ по БНТ на 18 септември. По-рано същия ден МВР публично представи твърдения за връзка между обществени поръчки за мантинели и плащания за частни полети.

Демерджиев заяви, че няма съмнения в информацията, предоставена от Малта. По думите му получените данни показват, че при всеки от проверяваните 36 полета на борда е бил Пеевски, а общата сума от над 5 млн. евро е била платена от дружество, свързано с бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Твърденията са част от по-широка проверка на МВР, започнала заради обществени поръчки за доставка и монтаж на пътни мантинели.

Демерджиев: Четири фирми са получили почти всички проверявани поръчки

Според вътрешния министър при проверката са установени четири дружества, които в различни конфигурации са получили над 99,9% от обследваните поръчки за мантинели.

Демерджиев твърди още, че първоначалната им стойност от около 251 млн. евро е нараснала с приблизително 150 млн. евро до близо 400 млн. евро в рамките на около година.

По думите му един от собствениците на проверяваните дружества е превел част от получените средства към фирма на бащата на българския посланик в ОАЕ, а впоследствие оттам са били финансирани 36 полета на Пеевски.

Вътрешният министър заяви още, че през 2020 г. същото дружество е закупило самолет, предоставен на лицензирана малтийска компания, която впоследствие го е отдавала за ползване.

Пеевски отрича твърденията

Делян Пеевски отхвърли обвиненията на Демерджиев и ги определи като "измислици“. Той обяви, че ще сезира прокуратурата за твърденията на вътрешния министър.

Темата за частните му полети е обект на проверки от месеци. През юли МВР изпрати в парламента справка на ГДБОП, свързана с пътуванията на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски“. Тогава Демерджиев съобщи, че проверката продължава и по отношение на това кой е плащал полетите и на какво основание.

Към момента изложеното от Демерджиев представлява твърдения и данни от проверки на институциите, а не факти, установени с влязъл в сила съдебен акт.