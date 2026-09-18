Българите зад граница имат срок до 29 септември да заявят къде искат да гласуват за президент

Българските граждани, които искат да гласуват извън страната на президентските избори на 25 октомври, могат да подадат заявление до 29 септември включително, съобщиха от Централната избирателна комисия. При електронно подаване крайният срок е 24:00 часа българско време.

Заявлението може да бъде попълнено онлайн през сайта на ЦИК или подадено на хартия - лично, по пощата или чрез куриер до българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.

Електронно заявление за гласуване извън страната

При подаването избирателят трябва да посочи имената си по документ за самоличност, ЕГН, постоянния си адрес в България, както и мястото и настоящия си адрес в държавата, в която желае да гласува.

Заявленията определят и къде ще има секции

Подадените заявления имат значение както за изготвянето на списъците за гласуване зад граница, така и за образуването на секции на места, за които са необходими най-малко 40 заявления. За част от местата ЦИК вече е определила секции съгласно Изборния кодекс.

Гражданите, които подадат заявление и бъдат включени в списъка за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в България за тези избори.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г. ЦИК вече публикува на сайта си секция за гласуването зад граница, където могат да се проверяват потвърдените и непотвърдените заявления.