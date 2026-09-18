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Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасково, засегнати са 222 животни

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасково, засегнати са 222 животни
БТА

БАБХ въведе защитна и надзорна зона, а придвижването на овце и кози в засегнатите райони е ограничено

Българската агенция по безопасност на храните установи ново първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Хасково. В стопанството се отглеждат общо 222 дребни преживни животни.

Сигналът до ветеринарните власти е подаден след появата на клинични признаци на заболяването, като стопаните са оказали пълно съдействие на компетентните органи.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща град Хасково, както и 20-километрова надзорна зона. В нея попадат населени места от общините Хасково, Димитровград, Минерални бани и Стамболово, както и от общините Кърджали и Черноочене.

В двете зони се въвеждат редица ограничения. Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Предвижда се животните да бъдат отглеждани при оборен режим, а във фермите ще бъдат извършени преброяване, актуализация на информацията във "ВетИС" и официален ветеринарномедицински контрол.

Специални изисквания ще се прилагат и за суровото мляко от засегнатите райони, включително при неговото придвижване и последваща преработка.

От БАБХ подчертават, че заболяването не представлява опасност за хората, но може да доведе до сериозни икономически загуби при по-широко разпространение. Агенцията призова стопаните да спазват стриктно мерките за биосигурност и при съмнение незабавно да уведомят ветеринарен лекар.

Новият случай идва на фона на поредица от огнища в Южна и Югозападна България през последните седмици. На 10 септември бяха ликвидирани две огнища в област Хасково, след като животните в засегнатите стопанства бяха умъртвени и бяха извършени необходимите дезинфекционни дейности.

Ден по-късно беше установено вторично огнище в село Тянево, община Симеоновград, в обект с 193 овце и 140 кози. В началото на месеца първични огнища бяха регистрирани и в селата Дреново и Михнево, община Петрич, където се отглеждат общо 180 овце.

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