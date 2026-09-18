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Борисов: ГЕРБ трябва да се върне към това, което беше - силна, дясна, консервативна партия

Борисов: ГЕРБ трябва да се върне към това, което беше - силна, дясна, консервативна партия
БТА

Лидерът на ГЕРБ защити ниските данъци, финансовата дисциплина и подкрепата за бизнес

ГЕРБ трябва да се върне към образа си на силна дясна и консервативна партия. Това заяви лидерът на формацията Бойко Борисов по време на среща със структурите на ГЕРБ от Пловдив област в Първомай. 

"ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме - силна дясна, консервативна партия", заяви Борисов.

По думите му дясната политика означава уважение към работещите хора и бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места. Той посочи като основни приоритети ниските данъци, финансовата дисциплина, защитата на частната собственост и предвидимите правила за предприемачите.

"Няма силна държава без силна икономика. Няма високи доходи без успешен бизнес", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов подчерта, че партията трябва да работи и за по-малко бюрокрация и административен натиск, както и за повече свобода за хората, които искат да работят и развиват собствена дейност.

По отношение на социалната политика той заяви, че помощ трябва да има за хората, които действително се нуждаят от нея, но според него най-добрата социална политика остава съчетанието от образование, квалификация, работеща икономика и растящи доходи.

Лидерът на ГЕРБ очерта и своето разбиране за консервативната идентичност на партията, поставяйки акцент върху семейството, отговорността, реда, сигурността и уважението към различните етноси и техните традиции.

Борисов коментира и президентските избори, като заяви, че ГЕРБ няма нужда да издига собствен кандидат само заради участието в надпреварата.

"ГЕРБ няма нужда да издига кандидат за президент на всяка цена, за да се доказва, печелили сме над 20 избори", каза той.

По думите му президентската институция трябва да бъде фактор за стабилност и да отстоява европейския път на България, а решение на партията ще има, когато бъде намерена кандидатура, която според ГЕРБ може да носи тази отговорност.

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