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ГЕРБ предлага книжка за тротинетка: глобата стига до 500 евро при повторно нарушение

ГЕРБ предлага книжка за тротинетка: глобата стига до 500 евро при повторно нарушение
Снимка: БТА

Депутати предлагат категория AM или по-висока за управление на електрически тротинетки, което би ограничило достъпа на деца под 16 години

Депутати от ГЕРБ предлагат водачите на електрически тротинетки да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория AM или по-висока. Промяната е заложена в законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата.

Според предложението управлението на индивидуално електрическо превозно средство ще бъде обвързано с наличието на необходимата правоспособност. Хората, които вече притежават книжка от съответната категория, няма да трябва да преминават допълнително обучение.

В законопроекта обаче не е уточнено дали изискването ще се прилага само при движение на тротинетки по улици и пътища. Ако бъде прието в този вид, мярката на практика ще ограничи използването им от деца, тъй като минималната възраст за придобиване на категория AM е 16 години.

Предвидени са и санкции за управление на тротинетка без необходимата правоспособност. Глобата ще бъде 150 евро при първо нарушение и 500 евро при повторно. Предлага се новите правила да влязат в сила шест месеца след обнародването им в "Държавен вестник".

Като мотив за промяната вносителите посочват броя на инцидентите с индивидуални електрически превозни средства. Според данните в законопроекта от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. 705 души извън София са потърсили медицинска помощ след произшествия с индивидуални електрически превозни средства или велосипеди. В 498 от случаите са участвали електрически тротинетки. Сред пострадалите са и 279 деца на възраст между 0 и 17 години.

В мотивите се посочва, че електрическите тротинетки вече са масово средство за придвижване, но техните водачи не са поставени в същия режим на правоспособност като останалите участници в движението.

Според вносителите не трябва по улиците и пътищата да се движат превозни средства, управлявани от хора без познания за основните правила за движение и изискванията на Закона за движението по пътищата.

Предлага се обучението за категория AM да включва не само правилата за движение, но и поведение при конфликтни ситуации и оказване на първа помощ.

Това е поредният опит за затягане на режима за индивидуалните електрически превозни средства. През лятото на 2025 г. бяха приети промени в Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила през септември. Сред тях са регистрационен режим за тротинетките, забрана за движение по тъмно и ограничение на скоростта до 25 км/ч.

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