ГЕРБ предлага книжка за тротинетка: глобата стига до 500 евро при повторно нарушение

Депутати от ГЕРБ предлагат водачите на електрически тротинетки да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория AM или по-висока. Промяната е заложена в законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата.

Според предложението управлението на индивидуално електрическо превозно средство ще бъде обвързано с наличието на необходимата правоспособност. Хората, които вече притежават книжка от съответната категория, няма да трябва да преминават допълнително обучение.

В законопроекта обаче не е уточнено дали изискването ще се прилага само при движение на тротинетки по улици и пътища. Ако бъде прието в този вид, мярката на практика ще ограничи използването им от деца, тъй като минималната възраст за придобиване на категория AM е 16 години.

Предвидени са и санкции за управление на тротинетка без необходимата правоспособност. Глобата ще бъде 150 евро при първо нарушение и 500 евро при повторно. Предлага се новите правила да влязат в сила шест месеца след обнародването им в "Държавен вестник".

Като мотив за промяната вносителите посочват броя на инцидентите с индивидуални електрически превозни средства. Според данните в законопроекта от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. 705 души извън София са потърсили медицинска помощ след произшествия с индивидуални електрически превозни средства или велосипеди. В 498 от случаите са участвали електрически тротинетки. Сред пострадалите са и 279 деца на възраст между 0 и 17 години.

В мотивите се посочва, че електрическите тротинетки вече са масово средство за придвижване, но техните водачи не са поставени в същия режим на правоспособност като останалите участници в движението.

Според вносителите не трябва по улиците и пътищата да се движат превозни средства, управлявани от хора без познания за основните правила за движение и изискванията на Закона за движението по пътищата.

Предлага се обучението за категория AM да включва не само правилата за движение, но и поведение при конфликтни ситуации и оказване на първа помощ.

Това е поредният опит за затягане на режима за индивидуалните електрически превозни средства. През лятото на 2025 г. бяха приети промени в Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила през септември. Сред тях са регистрационен режим за тротинетките, забрана за движение по тъмно и ограничение на скоростта до 25 км/ч.