Асен Василев: Правителствените мерки срещу високите цени на горивата са недостатъчни

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви днес, че мерките на правителството срещу високите цени на горивата са недостатъчни. Той обвини кабинета, че насочва подкрепата си към ограничен кръг получатели вместо към всички граждани .

Той настоя за отстъпка за всички граждани при покупката на по-евтините горива извън "премиум сегмента". По думите му вместо това средствата се насочват към 500 000 души, а останалите 6 млн. българи ще трябва да се справят сами.

"За останалите българи остава да пият „по една студена вода“, може би от „кошницата с грижа“, като сами платят и водата", и кошницата, и грижата, каза Василев, като отправи критики и към цените на продуктите в нея.

Попитан за предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, Василев го определи като може би най-адекватната мярка.

Василев критикува остро и реакцията на правителството във връзка с падането на дронове на българска територия. По думите му два месеца след началото на тези случаи кабинетът е решил да прави анализ, вместо да предприеме действия.