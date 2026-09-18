Ще се повишат ли цените на автобусните билети на фона на увеличението на цените на горивата?

Разходът за гориво е най-голямото перо в нашия бранш. Той е около 30% до преди два месеца. В момента е 40%, това е увеличение с 10 на сто, това заяви пред БНТ Антон Христов, който е управител на транспортна фирма.

Той поясни, че почти няма увеличение на цените.

"Цените са почти същите поради простата причина, че ние сме в област, която благодарение на туристическия сезон, избива разходи, които правим ежедневно, но предполагам, че колеги, които са в централната част на държавата не могат да се справят с този разход", каза Христов.

Той каза, че ако има увеличение, то ще бъде в рамките на 10 - 20%.

Имаме такива линии, които обслужват по-малките населени места. Те не само, че вече са на ръба, но са паднали в пропастта и са меко казано на загуба.

Той беше категоричен, че това е социална услуга, която трябва да бъде достъпна за всички.