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Ще се повишат ли цените на автобусните билети на фона на увеличението на цените на горивата?

Ще се повишат ли цените на автобусните билети на фона на увеличението на цените на горивата?
БТА

В момента почти няма увеличение на цените

Разходът за гориво е най-голямото перо в нашия бранш. Той е около 30% до преди два месеца. В момента е 40%, това е увеличение с 10 на сто, това заяви пред БНТ Антон Христов, който е управител на транспортна фирма.

Той поясни, че почти няма увеличение на цените.

"Цените са почти същите поради простата причина, че ние сме в област, която благодарение на туристическия сезон, избива разходи, които правим ежедневно, но предполагам, че колеги, които са в централната част на държавата не могат да се справят с този разход", каза Христов.

Той каза, че ако има увеличение, то ще бъде в рамките на 10 - 20%.

Имаме такива линии, които обслужват по-малките населени места. Те не само, че вече са на ръба, но са паднали в пропастта и са меко казано на загуба.

Той беше категоричен, че това е социална услуга, която трябва да бъде достъпна за всички.

 

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