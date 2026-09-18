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На конференция ще бъде обсъдена ролята на културата и читалищата за развитието на малките населени места

На конференция ще бъде обсъдена ролята на културата и читалищата за развитието на малките населени места

Конференцията ще се проведе в Дома на Европа в София

На международна конференция в София днес ще бъде обсъдена ролята на културата и читалищата за развитието на регионите и малките населени места в България в контекста на подготовката на страната ни за титлата „Европейска столица на културата 2032“, съобщават от Бюрото на Европейския парламент в България.

Форумът „Културата като катализатор за местно и регионално развитие – от локални партньорства към по-широко европейско измерение“ ще се проведе в Дома на Европа в София.

Конференцията се осъществява в партньорство с Фондация „Народни читалища“, Столичната община и Европейската мрежа на културните центрове (ENCC). В събитието ще участват кметове, представители на местни и национални власти, читалища, културни организации, европейски институции, както и международни експерти от България и Европа.

Планирано е дискусията да засегне няколко ключови въпроса: дали инициативата за 2032 г. може да се превърне в кауза на цял регион, а не само на отделен град; как се развива културният живот извън големите градски центрове; и могат ли читалищата в малките населени места да се превърнат в двигател на местно развитие, социално сближаване и нови възможности за общностите, се казва в съобщението.

Сред темите ще бъдат отношенията между културните центрове и местните власти, ролята на читалищата в бъдещата столица на културата, както и потенциалът на културата да допринася за развитието на селските и периферните райони, допълват от Бюрото на ЕП в София.

Организаторите припомнят, че тази година България отбелязва 170 години от началото на читалищното движение. Страната разполага с мрежа от 3597 читалища, около 80 процента от които се намират в селски райони – ресурс, определян като един от най-значимите за културно, социално и общностно развитие на местно ниво.

Участието в конференцията е свободно, но изисква предварителна регистрация.

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