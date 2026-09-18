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Мицкоски от Вашингтон: Няма отстъпление от разговорите с България – истинските патриоти се борят и побеждават

Мицкоски от Вашингтон: Няма отстъпление от разговорите с България – истинските патриоти се борят и побеждават
Правителство на РСМ

Той не изключва възможността за приемане на конституционните промени, но те да влязат в сила с отложено действие – едва когато страната приключи преговорите, за да се гарантира, че няма да има повече пречки по пътя към ЕС

Не можем да се оттеглим от разговорите, защото тогава ще изпратим много погрешно послание и ще се изолираме. Истинските патриоти водят битки и побеждават, не се предават. Аз никога няма да се предам и никога няма да се оттегля от какъвто и да е разговор. Ще продължим да разговаряме и накрая ще победим“. Това заяви Християн Мицкоски в разговор за Атлантическия съвет във Вашингтон, говорейки за македонската евроинтеграция.

Коментирайки интеграцията на Северна Македония той заяви, че  „изпълняваме всичко, а след това отново се сблъскваме с изкуствено наложени пречки – първо промяната на името, а сега отново промяна на Конституцията“. По думите му „това, което ме плаши, е че този процес на практика никога не завършва.“

Мицкоски отправи обвинения, че спрямо страната изобщо не се зачита подходът, основан на заслуги, и че по пътя към Европейския съюз Македония постоянно се справя с двустранни въпроси.

„Нашият случай е особен. Не е и близък до предишната институционална памет на останалите държави, които станаха членки на ЕС. Започнахме нашето пътуване още преди Хърватия, с подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране през 2001 г., преди повече от 25 години. Заедно с тях станахме страни кандидатки. Заедно с тях получихме първия положителен доклад от Европейската комисия за започване на преговорите. За съжаление, оттогава насам не можем да започнем заради някои изкуствени причини“, резюмира Мицкоски.

Според него е разочароващо, че въпреки всичко страната остава да чака в лобито на ЕС. Той обвини предишното управление, че в ситуация, в която не е постигнало нищо на вътрешния фронт, се е ангажирало да приеме всички условия от ЕС.

„Ангажираха се да променят Конституцията, знаейки, че това беше много слабо правителство, без две трети мнозинство в Парламента. По онова време ние бяхме опозиция и ги предупредувахме да не приемат това, тъй като с приемането на този бял лист хартия ще унищожат процеса на разширяване на ЕС за моята страна. За съжаление, не бяха достатъчно умни и приеха всичко. Сред условията отново имаме искане за допълнителна промяна на Конституцията“, добавя Мицкоски.

Но, допълва северномакедонският премиер, манталитетът на настоящото правителство е да води битките и да излиза като победител от тях.

Мицкоски не изключва възможността за приемане на конституционните промени, но те да влязат в сила с отложено действие – едва когато страната приключи преговорите, за да се гарантира, че няма да има повече пречки по пътя към ЕС.

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