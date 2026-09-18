Мицкоски от Вашингтон: Няма отстъпление от разговорите с България – истинските патриоти се борят и побеждават

„Не можем да се оттеглим от разговорите, защото тогава ще изпратим много погрешно послание и ще се изолираме. Истинските патриоти водят битки и побеждават, не се предават. Аз никога няма да се предам и никога няма да се оттегля от какъвто и да е разговор. Ще продължим да разговаряме и накрая ще победим“. Това заяви Християн Мицкоски в разговор за Атлантическия съвет във Вашингтон, говорейки за македонската евроинтеграция.

Коментирайки интеграцията на Северна Македония той заяви, че „изпълняваме всичко, а след това отново се сблъскваме с изкуствено наложени пречки – първо промяната на името, а сега отново промяна на Конституцията“. По думите му „това, което ме плаши, е че този процес на практика никога не завършва.“

Мицкоски отправи обвинения, че спрямо страната изобщо не се зачита подходът, основан на заслуги, и че по пътя към Европейския съюз Македония постоянно се справя с двустранни въпроси.

„Нашият случай е особен. Не е и близък до предишната институционална памет на останалите държави, които станаха членки на ЕС. Започнахме нашето пътуване още преди Хърватия, с подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране през 2001 г., преди повече от 25 години. Заедно с тях станахме страни кандидатки. Заедно с тях получихме първия положителен доклад от Европейската комисия за започване на преговорите. За съжаление, оттогава насам не можем да започнем заради някои изкуствени причини“, резюмира Мицкоски.

Според него е разочароващо, че въпреки всичко страната остава да чака в лобито на ЕС. Той обвини предишното управление, че в ситуация, в която не е постигнало нищо на вътрешния фронт, се е ангажирало да приеме всички условия от ЕС.

„Ангажираха се да променят Конституцията, знаейки, че това беше много слабо правителство, без две трети мнозинство в Парламента. По онова време ние бяхме опозиция и ги предупредувахме да не приемат това, тъй като с приемането на този бял лист хартия ще унищожат процеса на разширяване на ЕС за моята страна. За съжаление, не бяха достатъчно умни и приеха всичко. Сред условията отново имаме искане за допълнителна промяна на Конституцията“, добавя Мицкоски.

Но, допълва северномакедонският премиер, манталитетът на настоящото правителство е да води битките и да излиза като победител от тях.

Мицкоски не изключва възможността за приемане на конституционните промени, но те да влязат в сила с отложено действие – едва когато страната приключи преговорите, за да се гарантира, че няма да има повече пречки по пътя към ЕС.