Йотова за лечението на Ива Михайлова: Поставих въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа

Президентът Илияна Йотова е поставила случая с лечението на 23-годишната Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа. Това съобщи държавният глава в ефира на bTV.

„В този казус е мобилизирана цялата българска държава и всички институции, включително журналисти и гражданския сектор. Минахме доста дълга пътека, за да стигна в Съвета на Европа, където Република Северна Македония членува. Поставих въпроса на възможно най-високото ниво – пред генералния секретар. Разказах казуса и помолих за помощ“, заяви Йотова.

По думите ѝ в ситуация на безизходица е оправдано да се търси съдействие от най-високите международни институции. Тя посочи, че български депутати също са сезирали комисаря по правата на човека на Съвета на Европа с молба за съдействие.

Йотова: Писах на президента на Северна Македония, но не получих отговор

Президентът разказа, че преди два месеца е изпратила писмо до държавния глава на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

„Преди два месеца написах като президент на президент, но и като жена на жена едно дълго писмо, описвайки целия случай на президента на РСМ – г-жа Силяновска. До този момент нямам отговор, което ме накара да предприема и тези мерки“, каза Йотова.

Тя подчерта, че българската страна не оспорва действията на институциите в Северна Македония по съдебното производство, а настоява Михайлова да получи необходимото лечение.

„Ние не спорим с институциите в РСМ, там има съдебно дело. Единственото ни желание е едно момиче на 23 години да не остане тежък инвалид до края на живота си“, заяви президентът.

По думите на Йотова са проведени разговори с водещи български специалисти, сред които неврохирурзи и проф. Николай Габровски, с предложение български медицински екип да замине и да проведе консилиум със северномакедонските лекари.

„Имахме разговори с водещи наши специалисти – неврохирурзи, както и с проф. Габровски и други лекари – да изпратим консилиум при техните лекари. Те не разрешиха и това“, каза още държавният глава.