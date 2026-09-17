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На Живо: Левски - РБ Залцбург (Съставите)

На Живо: Левски - РБ Залцбург (Съставите)
Снимка: Фейсбук-страницата на Левски

Ето на какво са заложили двамата треньори за срещата

Левски се завръща на голямата европейска сцена с престижен сблъсък срещу австрийския гранд РБ Залцбург в турнира Лига Европа. След дълго очакване „сините“ отново ще усетят атмосферата на европейските клубни турнири, а привържениците им се надяват отборът да постави началото на нова запомняща се международна кампания.

 Двубоят обещава високо темпо, здрава битка и много емоции, като за „сините“ той носи и по-специално значение - завръщането на клуба там, където неговите фенове вярват, че му е мястото.

Мачът започна равностойно с атаки и за двата отбора.

В 5-тата минута Майкон се намеси убедително в наказателното поле, за да предотврати изстрел на играч на австрийския отбор.

Грешка на защитата на Залцбург в 8-тата минута донесе първия корнер за „сините“. 

Астрийците оказаха продължителен натиск, който доведе до опасна атака, но след изчистване на защитата на Левски и нарушение, не се стигна до нищо по-сериозно.

Около 15-тата минута българският тим започна да налага повече контрол върху топката, а играта на отбора остана стабилна.

Първата голова възможност дойде от Око-Флекс, който направи хубав пробив и стреля от границата на наказателното поле, но Завиешицки се справи.

В 20-тата минута Сота Китано извърши второ по-остро нарушение, за да спре действията на Левски, но не получи официално предупреждение.

Играчите на Залцбург продължиха да прилагат по-груба игра, извършвайки множество нарушения.

След добро центриране Табакович стреля във вратата на Вуцов, но вратаря се намеси повече от страхотно.

До 30-тата минута австрийският тим продължи натиска си, но защитата на Левски се справи.

В 32-та минута последва поредица от ъглови удари, които „сините“ си извоюваха.

Само две минути по-късно се наложи Димитров да се намеси критично два пъти след центрирания от фланговете.

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ 0:0

Стартов състав на Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Макун, Майкон, Сержиньо, Гашпер Търдин, Око-Флекс, Алекс Сентейес, Евертон Бала, Рейналдо.

Резерви: Луков, Владимиров, Хевертон, Асен Митков, Марко Груич, Мазир Сула, Кусо, Стоянчов, Хуан Переа.

Треньор: Хулио Веласкес

Стартов състав на РБ Залцбург: Кристиан Завиешицки, Николас Фератсшниг, Кевин Бома, Тим Дрекслер, Доминик Шмид, Абубакар Бари, Бартош Мазурек, Едмунд Байдо, Сота Китано, Йорбе Фертесен, Харис Табакович.

Резерви: Кристиан Фрюхтл, Никола Сарчевич, Джон Мелберг, Юмут Тохунчу, Франс Крециг, Карим Конате, Щефан Лаймер, Дамир Реджич, Абубакар Камара, Йеспер Линдстрьом, Леандро Моргала, Енрике Агилар.

Треньор: Дани Рьол

Главен съдия: Мохамад Ал-Емара (Финландия)

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