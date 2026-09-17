Алекс Николов отвърна на критиките от Полша: Никога не ме наричайте убиец

Александър Николов публикува изявление по повод критиките от Полша за жест, направен от него по време на тайбрека при победата на България с 3:2 на ЕвроВолей 2026.

22-годишният национал отбеляза 36 точки в драматичния двубой пред повече от 13 000 зрители в „Арена София“. След срещата обаче жестът му предизвика остри реакции и интерпретации в Полша.

Николов започна позицията си с уважение към полските привърженици, които определи като едни от най-разбиращите във волейбола. Той посочи високата спортна култура в страната и подкрепата към националния отбор.

„Именно затова очаквам от вас да проявявате и най-голямо разбиране към емоциите, празнуванията и провокациите на игрището“, написа българският състезател.

Николов подчерта, че не крие чувствата и страстта си по време на мачовете. Той приема, че поведението му може да не се харесва на всички, но заяви, че винаги уважава съперниците си и им подава ръка след последния съдийски сигнал.

Българинът реагира най-остро срещу определенията „убиец“ и „човек, който прерязва гърла“, използвани в коментарите за неговото празнуване.

„Да наречете 22-годишно момче „убиец“ заради празнуване, насочено към собствената ни публика и резервните ни състезатели, в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали връхната си точка, е крайно нелепо“, заяви Николов.

Той беше категоричен, че жестът не е бил насочен към полските волейболисти и не е съдържал никакво послание за насилие.

„Не съм имал никакво намерение да проявявам неуважение или каквато и да било бруталност, особено към мои колеги волейболисти“, добави националът.

Николов призова подобни внушения да останат извън спорта и помоли критиците му да не поставят под съмнение неговите човешки качества.

„Може да не ме харесвате като спортист колкото си искате, но никога не поставяйте под съмнение човешката ми страна и не слагайте името ми и думата „убиец“ в едно и също изречение“, написа още той.

В края на позицията си Алекс Николов изрази надежда България и Полша да се срещнат отново в по-късна фаза на европейското първенство и да изиграят още един исторически двубой.