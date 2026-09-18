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Рак погуби най-големия руски биатлонист

Рак погуби най-големия руски биатлонист

Сергей Чепиков - Полковника почина в болница на 59 години

Двукратният олимпийски шампион Сергей Чепиков почина от рак на 59 години. През последното десетилетие той беше депутат в руския парламент, но влезе в болница, където и почина, съобщават местните медии.

Почина олимпийската шампионка по биатлон Галина Куклева

В близо 20-годишната си кариера той спечели абсолютно всичко възможно: два пъти олимпийски шампион (с щафетата в Калгари 1988 и в 10-километровия спринт в Лилехамер 1994), като на вторите игри бе знаменосец на руския отбор.

Двукратен световен шампион и носител на Световната купа. В добавка има и три подиума на Световната купа в ски бягането и пето място на олимпийските игри през 1998 г. в тази дисциплина. Състезаваше се от 1987-ма до 2006 г.

В знак на уважение към невероятната му дисциплина и отдаденост към спорта, той е наричан Полковника не само от феновете, но и от колегите си в биатлона.

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