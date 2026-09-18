Ювентус напълни кошницата на следващия съперник на Левски в Лига Европа

Ювентус започна ударно участието си в основната фаза на Лига Европа. „Старата госпожа" разгроми холандския НЕК Наймеген, с 5:0. Тъкмо този отбор е следващият съперник на Левски в турнира, а мачът е на 15 октомври в Нидерландия.

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Двубоят на „Алианц Стейдиъм“ премина под пълната диктовка на Ювентус. „Бианконерите" поведоха в 9-ата минута, когато Николас Гонсалес се възползва от неразчетено излизане на вратаря, с лекота го размина и след това вкара топката в опразнената врата - 1:0.

В 23-ата минута италианците нанесоха втори удар. Карим Алайбегович отпразнува първото си попадение с екипа на Юве, след като получи пас от Уестън Маккени и препарира вратаря с фамозен изстрел от дъгата на наказателното поле. Единадесет минути след това съдията посочи бялата точка за нарушение срещу Гонсалес. Зад топката застана Ник Волтемаде, който хладнокръвно покачи на 3:0. През второто полувреме Зеки Челик (75') и Коло Муани (82') вкараха още два гола.