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Вирджиния дава старт на междинните избори в САЩ

Вирджиния дава старт на междинните избори в САЩ
АП/БТА

Резултатите ще определят коя партия ще получи контрола върху Конгреса

Днес във Вирджиния стартира предсрочният вот на място за междинните избори в САЩ, което бележи началото на финалните шест седмици преди гласуването на 3 ноември. Резултатите ще определят коя партия ще получи контрола върху Конгреса, предава Асошиейтед Прес (АП).

В щати като Айдахо, Минесота и Южна Дакота избирателите също вече имат възможност да гласуват предсрочно, като подадат лично своята бюлетина в определените центрове или изборни служби.

Изборите ще решат състава на Камарата на представителите и на част от Сената, които към момента са под контрола на републиканците. В по-голямата част от страната ще се избират също губернатори и местни парламенти. Евентуална победа на демократите в Конгреса би променила сериозно политическия курс през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, засилвайки парламентарния контрол над неговата администрация.

Предизборната кампания се провежда в контекста на обществено безпокойство относно поскъпването на живота, високите цени на храните и горивата, войната в Иран, напредъка на изкуствения интелект и миграционната политика на администрацията на Тръмп.

Вотът е белязан и от безпрецедентно мащабно преначертаване на избирателните райони в средата на десетилетието. Процесът започна по призив на Тръмп към републиканското мнозинство в Тексас за промяна на картите в полза на партията, последван и от други щати. Проучвания на АП сочат, че близо един на всеки десет американци тази година ще гласува в различен конгресен район спрямо изборите през 2024 г.

В същото време Доналд Тръмп настоява за реформи в изборния процес и за ревизия на списъците срещу гласуване на лица без гражданство, въпреки че изследванията доказват, че такова участие е изключително рядко. Тази седмица Върховният съд отхвърли опита на неговата администрация да наложи нови лимити върху гласуването по пощата.

Докато изборните власти гарантират, че системата е надеждна и сигурна, правозащитни организации съветват гражданите да изпращат своите хартиени бюлетини възможно най-рано, за да се избегнат потенциални забавяния в пощенските доставки.

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