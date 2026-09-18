Първан Симеонов: Победа на Йотова може да даде силен тласък на „Прогресивна България“ за местните избори

Висока избирателна активност на предстоящите президентски избори едва ли може да се очаква, а към момента не се очертава и силен наказателен вот. Според социолозите Димитър Ганев и Първан Симеонов настоящите нагласи дават предимство на Илияна Йотова, но по-вероятният сценарий остава достигане до балотаж.

„Едва ли ще има висока избирателна активност. По-скоро не се виждат условия за наказателен вот. Нещата вървят към Илияна Йотова, поне засега“, коментира Димитър Ганев от "Тренд"

Първан Симеонов от „Мяра“, също смята, че към този момент Йотова има по-добри шансове за победа. Според него при евентуален балотаж може да се прояви своеобразен политически рефлекс в подкрепа на Андрей Гюров, но прогнозата е условна и до голяма степен ще зависи от поведението и посланията на основните политически сили.

„На балотажа засега по-скоро би сработил някакъв рефлекс в полза на Гюров, но е много условно и зависи дали Бойко Борисов ще направи някое изявление“.

По думите му не бива да се очаква протестна вълна, подобна на тази отт декември месец. Симеонов прогнозира избирателна активност около 2 милиона души, което би означавало сравнително ниско участие.

Въпреки очакванията за сравнително спокойна кампания двамата социолози не изключват изненади.

„Президентските избори в България често предизвикват изненади“, отбеляза Симеонов.

Ганев също допусна възможност за т.нар. „черен лебед“ – неочаквано събитие или скандал, който да промени значително обществените нагласи.

„Въпросът е дали ще има черен лебед – нещо, което да успее да пречупи твърдия електорат на някоя от формациите“.

Двамата не очакват случаят „Петрохан“ сам по себе си да преобърне политическите нагласи, но посочват, че до изборите има достатъчно време и ново развитие или друг скандал могат да променят ситуацията.

Според анализаторите преднината на един кандидат може да се окаже и негов проблем. Ако Йотова бъде възприемана като сигурен фаворит, част от симпатизантите ѝ могат да решат да не отидат до урните.

„Парадоксът е защо да се ходи да се гласува, като е ясно, че ще спечели“.

Именно демобилизацията на твърдия електорат може да се окаже една от слабите страни на фаворита, особено при ниска обща избирателна активност.

Въпросът как ще се държат избирателите на ГЕРБ при евентуален балотаж ще бъде сред ключовите за изхода от вота.

Ганев не очаква автоматично прехвърляне на гласове към Андрей Гюров от кандидатите, които отпаднат на първия тур.

Той припомни поведението на Бойко Борисов на местните избори преди три години, когато лидерът на ГЕРБ е дал сигнали в подкрепа както на Васил Терзиев, така и на Ваня Григорова.

Затова според Ганев от решаващо значение ще бъдат посланията, които кандидатите отправят към избирателите на ГЕРБ между двата тура.

Първан Симеонов от своя страна отбеляза, че за ГЕРБ по-важни в дългосрочен план остават местните избори, където партията продължава да има сериозни позиции.

И двамата социолози очакват при достигане до балотаж да има пряк дебат между двамата кандидати.

Според тях отказът от участие в подобен сблъсък може да има негативен ефект върху кандидата, който го направи.

Междувременно президентските избори могат да очертаят и ново политическо разпределение.

„Президентските избори очертават нова политическа реалност – от едната страна е ПБ, от другата е ПП-ДБ и ГЕРБ си търси място“, коментира Симеонов.

Ганев обърна внимание и на ролята на местната власт. По думите му кметовете имат партийна принадлежност, но тя често е свързана и с необходимостта от преизбиране и реализация на конкретни проекти.

„Ако искаш по-големи проекти, не можеш да се опираш на местните данъци – трябва ти помощ от правителството“.

Според Симеонов евентуална победа на Илияна Йотова би дала сериозен политически импулс на „Прогресивна България“ и възможност формацията да се утвърди по-трайно във властта преди местните избори.

„Победа на Илияна Йотова ще даде добър старт на „Прогресивна България“ да се вкорени във властта с бъдещи победи на местните избори“.

Симеонов подчерта и значението на международната обстановка. Според него геополитиката може да има сериозно влияние върху предстоящия вот на фона на несигурността в света, войната в Украйна и политическите промени в големите европейски държави.